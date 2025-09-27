El presidente de Universidad de Chile negó insultos a Alianza Lima y respondió a Gorosito tras la clasificación

La clasificación de Universidad de Chilea las semifinales de la Copa Sudamericana quedó envuelta en polémica tras las denuncias de Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, quien acusó insultos y un ambiente hostil en Santiago. En respuesta, el presidente del club chileno, Michael Clark, salió a desmentir categóricamente esas acusaciones.
“Yo no fui, yo venía bajando por el túnel y no dije nada”, afirmó Clark, al rechazar la versión que le atribuía haber lanzado la frase “váyanse para casita” contra el cuerpo técnico visitante. Según el dirigente, lo sucedido se está exagerando: “Me parece que es ensuciar el tema. Ya se fue y ya se jugó”, agregó.
Clark insistió en que él no tuvo responsabilidad alguna en los hechos y que lo mejor es dejar atrás el episodio. “Yo al menos no lo hice. Hay cosas que quedan en el túnel y se olvidan”, expresó, antes de remarcar que para él, Alianza Lima “hizo mucho ruido” con la situación.
El presidente de la "U" también se refirió a las quejas de Alianza por el supuesto clima hostil en Santiago. Recordó que en Lima, durante el partido de ida, el trato hacia él y la delegación chilena estuvo lejos de ser cordial. “Desde que me bajé del avión hasta que me subí, me deben haber dicho ‘chileno’ 65 mil veces. También había lienzos”, recordó, relativizando las críticas peruanas.
Para Clark, lo ocurrido forma parte de lo que suele rodear al fútbol sudamericano. “Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Es parte del fútbol y han pasado siempre”, reconoció, antes de aconsejar: “Uno debe tener la piel más gruesa”.
Finalmente, el presidente azul eligió enfocarse en lo deportivo: “Nosotros ganamos y estamos felices porque pasamos”.
Mientras tanto, la U. de Chile ya piensa en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se medirá con Lanús en una serie que promete estar cargada de tensión dentro y fuera de la cancha, en un clima donde la polémica parece no dar tregua.