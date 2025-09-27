¿Qué necesita San Martín para definir de local en el Reducido? Claves de por qué el duelo contra Quilmes es crucial

Ahora bien, ¿qué necesita San Martín para tener la localía en el Reducido? Primero, ganar. Dos triunfos lo dejarían, como mínimo, en disputa mano a mano por ese cuarto lugar. Segundo, evitar las desconexiones que lo persiguen de visitante y que, en casa, puede corregir con presión alta, laterales más cortos y un doble cinco que libere a los extremos. Tercero, abrazar la ventaja estratégica que propone el reglamento: al estar mejor posicionado, se juega con margen; al quedar abajo, la soga se acorta. Y cuarto, comprometerse con una idea sin fisuras durante 90 minutos. “La única manera es estando bien de la cabeza y sin dejar de correr”, insistió Campodónico.