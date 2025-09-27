Gol histórico de arco a arco: Joaquín Enrico sorprendió en San Telmo vs Gimnasia de Jujuy

La tarde del 27 de septiembre de 2025 quedará escrita para siempre en la historia del ascenso argentino. Bajo la lluvia y el viento en la Isla Maciel, el arquero de San Telmo, Joaquín Enrico, fue protagonista de un gol tan inesperado como inolvidable: un zapatazo de volea desde su propia área que viajó de arco a arco para sorprender a todos.
El partido por la Primera Nacional había comenzado favorable para el “Candombero” con el gol de Nicolás Morro, su capitán, que de cabeza puso el 1-0 a los 24 minutos. Pero pocos minutos después llegaría la jugada que desató la locura en la tribuna. Enrico tomó la pelota en su campo, la impactó con fuerza y precisión, y el balón recorrió toda la cancha. Un mal cálculo del arquero rival, Miltón Álvarez, terminó de transformar la acción en un golazo que se viralizó de inmediato en redes sociales.
El tanto de arco a arco fue celebrado con euforia por los hinchas locales y marcó un antes y un después en la carrera de Enrico, quien se dio el lujo de vivir una de las jornadas más importantes de su vida deportiva.
La fiesta de San Telmo se completó en el inicio del segundo tiempo con el 3-0 parcial de Sebastián Cocimano, aunque Gimnasia reaccionó rápido: Diego López descontó a los 66 minutos y Alejandro Quintana volvió a marcar apenas un minuto más tarde. Aun así, la visita no logró la igualdad y la victoria quedó en la Isla Maciel.