Gol histórico de arco a arco: Joaquín Enrico sorprendió en San Telmo vs Gimnasia de Jujuy

El partido por la Primera Nacional había comenzado favorable para el “Candombero” con el gol de Nicolás Morro, su capitán, que de cabeza puso el 1-0 a los 24 minutos. Pero pocos minutos después llegaría la jugada que desató la locura en la tribuna. Enrico tomó la pelota en su campo, la impactó con fuerza y precisión, y el balón recorrió toda la cancha. Un mal cálculo del arquero rival, Miltón Álvarez, terminó de transformar la acción en un golazo que se viralizó de inmediato en redes sociales.