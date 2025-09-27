Test de personalidad: la forma en la que das la mano revelará si sos una persona ególatra

Los test de personalidad son una verdadera sensación en las redes sociales convirtiéndose en la opción perfecta para conocerte más y entretenerte por unos minutos. A continuación, un desafío sobre una práctica cotidiana revelará si sos una persona ególatra.
¿Sabías que tu manera de comportarte o tu lenguaje corporal podría decir mucho sobre vos? En la siguiente imagen verás que hay cuatro formas de dar la mano, no hay una respuesta correcta porque todo dependerá de con cuál te sientas más representado.
Elegí una de las cuatro opciones, la que más te represente
¿Qué quiere decir cada una de las formas?
Figura 1 superior izquierda: te caracterizas por tener una grande intuición en las relaciones interpersonales. Sabes estar lejos de las personas malintencionadas y falsas, definitivamente te fijas hasta en el más mínimo detalle y sueles llegar hasta el fondo de cada situación.
Figura 2 superior derecha: te gusta mirar a las personas con los ojos del alma, tenés un gran poder de espiritualidad y sabes muy bien cuándo alguien te oculta algo o pretende ser algo que no es, por lo que te caracterizas por ser alguien muy perceptivo.
Figura 3 inferior izquierda: te caracterizas por ser una persona superficial, pero también sos un ser de gran corazón y podés ser objeto de burlas, pero no hagas caso y siéntete orgulloso de quién sos.
Figura 4 inferior derecha: te destacas por ser una persona ególatra y no hay quien no lo sepa. Por momentos te encuentras tan enfocado en vos mismo que no tenés en cuenta los sentimientos de los demás.