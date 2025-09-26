Condenaron a prisión perpetua al hermano de un jugador de Boca Juniors por el femicidio de su pareja

Carlos Costa, de 28 años, había salido en libertad condicional apenas diez días antes del crimen tras cumplir parte de una condena por robo. En el lugar de los hechos se hallaron rastros de alcohol y drogas, en violación a las restricciones judiciales que pesaban sobre él. La autopsia determinó que Aguilar murió por asfixia mecánica, lo que derivó en la condena a prisión perpetua.