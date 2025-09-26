Secciones
DeportesFútbol

Condenaron a prisión perpetua al hermano de un jugador de Boca Juniors por el femicidio de su pareja

Carlos Costa, hermano del defensor "xeneize" Ayrton Costa, fue hallado culpable de estrangular a Agustina Aguilar en Bernal en 2023.

EL FALLO. Carlos Costa, hermano de Ayrton Costa, fue condenado a prisión perpetua. EL FALLO. Carlos Costa, hermano de Ayrton Costa, fue condenado a prisión perpetua.
26 Septiembre 2025

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Quilmes impuso la pena máxima a Carlos Costa, hermano del defensor de Boca Juniors Ayrton Costa,  por el asesinato de su expareja Agustina Aguilar, de 21 años, ocurrido en octubre de 2023 en Bernal. La joven, madre de dos hijos, fue estrangulada en la vivienda que compartían.

Los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni lo hallaron culpable de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”. La defensa había intentado instalar la hipótesis de una muerte por sobredosis y cuestionó la autopsia oficial, pero el tribunal consideró acreditada la mecánica de asfixia.

VIOLENCIA EXTREMA. Carlos Costa recibió la pena máxima por el femicidio de su expareja Agustina Aguilar, madre de sus dos hijos. VIOLENCIA EXTREMA. Carlos Costa recibió la pena máxima por el femicidio de su expareja Agustina Aguilar, madre de sus dos hijos.

El juicio se desarrolló entre el 8 y el 26 de septiembre y contó con testimonios de familiares de la víctima que relataron episodios de amenazas y maltrato previos. Durante las audiencias, el central "xeneize" declaró por videollamada y avaló la teoría defensiva, aunque sus dichos no fueron suficientes para revertir la acusación.

Carlos Costa, de 28 años, había salido en libertad condicional apenas diez días antes del crimen tras cumplir parte de una condena por robo. En el lugar de los hechos se hallaron rastros de alcohol y drogas, en violación a las restricciones judiciales que pesaban sobre él. La autopsia determinó que Aguilar murió por asfixia mecánica, lo que derivó en la condena a prisión perpetua.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsAyrton Costa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán
1

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación
2

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano
3

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT
4

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán
5

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Atlético Tucumán y su deuda pendiente como visitante: apenas cinco puntos y seis goles en 12 partidos

Atlético Tucumán y su deuda pendiente como visitante: apenas cinco puntos y seis goles en 12 partidos

Herencia, goles y el sueño del Federal A: la historia del delantero tucumano que combina fútbol, trabajo y paternidad

Herencia, goles y el sueño del Federal A: la historia del delantero tucumano que combina fútbol, trabajo y paternidad

La drástica decisión de Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

La drástica decisión de Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

Comentarios