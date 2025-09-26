Condenaron a prisión perpetua al hermano de un jugador de Boca Juniors por el femicidio de su pareja

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Quilmes impuso la pena máxima a Carlos Costa, hermano del defensor de Boca Juniors Ayrton Costa, por el asesinato de su expareja Agustina Aguilar, de 21 años, ocurrido en octubre de 2023 en Bernal. La joven, madre de dos hijos, fue estrangulada en la vivienda que compartían.
Los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni lo hallaron culpable de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”. La defensa había intentado instalar la hipótesis de una muerte por sobredosis y cuestionó la autopsia oficial, pero el tribunal consideró acreditada la mecánica de asfixia.
El juicio se desarrolló entre el 8 y el 26 de septiembre y contó con testimonios de familiares de la víctima que relataron episodios de amenazas y maltrato previos. Durante las audiencias, el central "xeneize" declaró por videollamada y avaló la teoría defensiva, aunque sus dichos no fueron suficientes para revertir la acusación.
Carlos Costa, de 28 años, había salido en libertad condicional apenas diez días antes del crimen tras cumplir parte de una condena por robo. En el lugar de los hechos se hallaron rastros de alcohol y drogas, en violación a las restricciones judiciales que pesaban sobre él. La autopsia determinó que Aguilar murió por asfixia mecánica, lo que derivó en la condena a prisión perpetua.