Cartas de lectores: Basura en Amador Lucero

Con respecto a la editorial de LA GACETA del 25 septiembre pasado y las declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente Municipal, Julieta Migliavacca, que dijo que la ciudadanía va teniendo cambios positivos en el comportamiento del cuidado ambiental, considero que esta conducta debe ir acompañada de operativos de limpiezas en tiempo y forma. Esto último no sucede en Amador Lucero primera cuadra, donde el cesto de basura en la platabanda, a escasos metros del oratorio de la Virgen de Lourdes, se encuentra colmatado y la basura alrededor dispersa. Esto, porque desde hace ya más de 10 días la empresa encargada de recolección no vacía el cesto de basura. Y esta situación sucede permanentemente, no es la primera vez.