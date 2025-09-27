Una apuesta educativa ambiental que debe perdurar

El lugar, primero de su tipo en el país, tiene ocho aulas temáticas, un microcine ambiental, talleres interactivos, una huerta municipal que se puede recorrer, espacios para la economía circular, compostaje, realidad virtual. Es decir, no se trata de una mera declaración de buenas intenciones, sino de un espacio con oferta educativa concreta, variada, práctica y vivencial. Pero lo más significativo es que este campus estará abierto a alumnos de todos los niveles, para familias, para organizaciones comunitarias; para cualquier ciudadano que quiera aprender, experimentar, llevarse conocimiento y voluntad de cambio. Y en cada caso se brindarán visitas guiadas. Esto muestra que distintos niveles del Estado asumen la responsabilidad de educar a las futuras generaciones en las cuestiones ambientales, y no deja todo ese peso sobre los hombros de los padres o de la sociedad civil. No solo cabe celebrar la decisión de formar ciudadanía ambiental consciente; también este campus debería verse como modelo.