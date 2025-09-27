Efemérides del sábado 27 septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy también se celebra el Día Mundial del Turismo. La fecha es una iniciativa de la OMT (Organización Mundial del Turismo), que depende de las Naciones Unidas. En esta ocasión, se conmemora la aprobación de los Estatutos de la OMT, que se dio un día como hoy, pero de 1970. Como señalan desde este organismo respecto a la efeméride, “su propósito es el de concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” planteados por la Organización de las Naciones Unidas para el 2030.