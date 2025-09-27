Secciones
Efemérides del sábado 27 septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Hoy se conmemora el 123 aniversario de la fundación del Club Atlético Tucumán. Hoy se conmemora el 123 aniversario de la fundación del Club Atlético Tucumán.
El 27 de septiembre es recordado en Argentina por la fundación del Club Atlético Tucumán en 1902, un hito fundamental para el deporte de la provincia y el norte del país. El grupo de profesores, liderado por Agenor Albornoz, dio origen al "Decano" en una casona de la calle Rivadavia de la capital tucumana.

En el marco del cumpleaños 123 del club, se confirmó una agenda de festejos que combinará tradición, devoción y memoria. Las celebraciones comenzaron anoche con la DeKaferia, un espacio cultural y de encuentro. Hoy, entre tanto, la jornada arrancará con una misa en la Iglesia La Merced a las 11.30, una costumbre que ya forma parte de los rituales de cada aniversario. Posteriormente, a las 13.00, se realizará un homenaje a Agenor Albornoz en el Cementerio del Oeste, en recuerdo de uno de los grandes fundadores y pilares de la historia de la institución.

Hoy también se celebra el Día Mundial del Turismo. La fecha es una iniciativa de la OMT (Organización Mundial del Turismo), que depende de las Naciones Unidas. En esta ocasión, se conmemora la aprobación de los Estatutos de la OMT, que se dio un día como hoy, pero de 1970. Como señalan desde este organismo respecto a la efeméride, “su propósito es el de concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” planteados por la Organización de las Naciones Unidas para el 2030.

Efemérides del 27 de septiembre

Día Mundial del Turismo

Día de la Conciencia Ambiental (en Argentina)

1066 – Guillermo I de Inglaterra y su ejército anclan en la desembocadura del río Somme, empezando la Conquista normanda de Inglaterra.

1290 – En Hebei (China), un terremoto de magnitud 6,7 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 100 000 muertos.

1389 – Nace Cosimo de Medici, político y banquero italiano.

1540 – La Compañía de Jesús (los jesuitas) reciben la autorización del papa Pablo III.

1601 – Nace Luis XIII, rey de Francia.

1660 – Muere San Vicente de Paul.

1821 – El Ejército Trigarante entra a la ciudad de México terminando con la guerra de la Independencia

1821 – Se dicta la Ley del Olvido, una iniciativa de Bernardino Rivadavia por la cual podían volver al país todos los exiliados políticos.

1822 – El lingüista francés Jean-Francois Champollion anuncia el descifrado de los jeroglíficos egipcios de la piedra Rosseta.

1902 – Un grupo de profesores encabezado por Agenor Albornoz funda el Club Atlético Tucumán en una vieja casona de la calle Rivadavia de la capital tucumana.

1905 – El diario científico «Annalen der Physik» recibe el tratado de Albert Einstein «¿La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético?», donde introduce la ecuación E=mc².

1908 – La primera producción del Modelo T de Ford son construidos en la Planta Piquette en Detroit.

1917 – Muere Edgar Degas, pintor y escultor francés.

1919 – Muere Adelina Patti, «prima donna» del mundo durante 30 años.

1921 – Muere Engelbert Humperdinck, compositor alemán.

1930 – Se forma la Confederación General del Trabajo (CGT).

1937 – Nace José Sacristán, actor español.

1964 – La Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.

1972 – Nace Gwyneth Paltrow, actriz estadounidense.

1974 – Es asesinado el abogado e intelectual marxista argentino Silvio Frondizi.

1984 – Nace Avril Lavigne, cantante y actriz canadiense.

1989 – Sony adquiere Columbia Pictures por 3,4 mil millones de dólares.

1998 – Empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google.

2000 – Muere el Cuchi Leguizamón, compositor argentino.

2003 – Muere Donald O’Connor, actor, cantante y bailarín estadounidense.

2008 – Muere Zhai Zhigang se convierte en el primer chino que realiza un paseo espacial mientras pilota el Shenzhou 7.

2014 – Muere Raúl Carnota, cantautor folclórico argentino.

2014 – Muere el Negro García López, músico y guitarrista de rock argentino.

2017 – Muere Hugh Hefner, empresario creador del emporio Playboy.

