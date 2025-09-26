Kicillof desmintió una imagen suya haciendo compras en Nueva York y arremetió contra Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este viernes a desmentir una imagen que circuló en redes sociales y lo mostraba comprando en un local de Apple en Nueva York. Según aclaró, la foto es falsa.
“Con (Javier) Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a Estados Unidos”, aseguró Kicillof a través de su cuenta de X.
También criticó al Presidente por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Donald Trump durante su visita a Nueva York, un swap de 20.000 millones de dólares.
“La imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina”, escribió Kicillof, adjuntando una foto comparativa: de un lado, Trump y Milei con la carpeta obsequiada por el presidente estadounidense, con la palabra “Verdadero”; del otro, la supuesta imagen de Kicillof en el mostrador de Apple, marcada como “Falso”.
La foto viral se difundió rápidamente en la denominada tuitósfera libertaria. La cuenta Derecha Diario publicó: “NO FALLA: El gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el iPhone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza”.
La campaña de difusión también contó con la participación de trolls oficialistas. Por ejemplo, @TommyShelby_30 escribió: “Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, no?”.
Kicillof participó en Nueva York del foro Democracia siempre, en homenaje a José “Pepe” Mujica, el expresidente uruguayo fallecido el 13 de mayo pasado, y ya regresó a la Argentina.
La viralización de la supuesta presencia del gobernador en la tienda Apple llevó a varios usuarios a analizar la imagen en detalle, señalando inconsistencias en el mobiliario, la decoración y hasta en la mano de la vendedora, con sospechas de manipulación mediante Inteligencia Artificial.
A pesar de la desmentida, las respuestas no se hicieron esperar. El diputado bonaerense Agustín Romo le respondió: “Tu gobierno dejó al 70% de los chicos menores de 14 años debajo de la línea de pobreza. Vos no podés hablar de gobernar en favor de Argentina”.
Por su parte, el troll Shelby difundió otra imagen con la silueta de la provincia de Buenos Aires y el retrato de Kicillof con las manos manchadas de sangre, acompañada del mensaje: “Pelotudeando en USA mientras muere la totalidad de la provincia en mano de los narcos y chorros”.
