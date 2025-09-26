Kicillof desmintió una imagen suya haciendo compras en Nueva York y arremetió contra Milei

“La imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina”, escribió Kicillof, adjuntando una foto comparativa: de un lado, Trump y Milei con la carpeta obsequiada por el presidente estadounidense, con la palabra “Verdadero”; del otro, la supuesta imagen de Kicillof en el mostrador de Apple, marcada como “Falso”.