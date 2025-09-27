Campaña triguera: las recientes lluvias favorecieron el desarrollo del cereal en el país

Las copiosas precipitaciones que se registraron durante la última semana sobre gran parte de la Argentina resultaron favorables para el desarrollo del trigo; en especial, en el centro y en el norte del área agrícola. Así lo señala el reporte semanal de cultivos elaborado por técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), y difundido el jueves.
Se conoce que la Argentina es un importante exportador mundial de trigo y, según el mencionado reporte, se sembraron 6,7 millones de hectáreas con el cereal durante la actual temporada. En la campaña previa, la superficie sembrada había alcanzado las 6,3 millones de hectáreas, que produjeron 18,6 millones de toneladas del cereal, siempre según la BCBA.
“Esta disponibilidad de humedad resulta particularmente favorable; sobre todo en el centro y en norte del área agrícola, donde las expectativas de rendimiento continúan elevándose por encima de los promedios”, señala el informe.
A su vez, el documento advierte que excesos hídricos en partes de la provincia de Buenos Aires podrían interrumpir tareas de fertilización y de aplicación de fungicidas. En nuestro país, la cosecha del trigo comienza en noviembre.
Respecto del maíz 2025/26, el reporte de la BCBA indica que las tareas de siembra están completas en un 12,3% de los 7,8 millones de hectáreas que se prevén para el cultivo. La Argentina es el tercer exportador de maíz en el ámbito internacional.