Se viene el taller de maíz y de poroto de la Eeaoc

Los integrantes del programa de Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) convocan al Taller de Maíz y Poroto, que se realizará el próximo jueves 2 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán.
En esta edición, ambos cultivos compartirán un mismo espacio de análisis y de debate, orientado a potenciar el intercambio de conocimientos técnicos y comerciales sobre dos producciones estratégicas para la sostenibilidad y el desarrollo de los sistemas granarios del NOA.
El encuentro se plantea como un ámbito de discusión integral, en el cual investigadores, técnicos y productores podrán acceder a información actualizada sobre los principales factores que inciden en la productividad y competitividad de estos cultivos.
El Taller estará organizado en bloques temáticos que abordarán las siguientes problemáticas:
Bloque 1: “Clima, dinámica y rentabilidad de los sistemas productivos en el NOA”. Se analizará el impacto de las anomalías climáticas sobre la productividad, la evolución de la superficie sembrada en las últimas campañas y la rentabilidad de los cultivos de maíz y poroto en la región del NOA.
Bloque 2: “Genética y rendimiento por ambientes”. Se expondrá sobre el rol de la genética en relación a los ambientes del NOA, con los resultados de ensayos de híbridos de maíz, sorgo y variedades de porotos conducidos por la Eeaoc.
Bloque 3: “Manejo agronómico y nutrición”. Se presentarán resultados sobre nutrición y se abordarán experiencias locales vinculadas a la incorporación de tecnología para el manejo agronómico por ambientes de los cultivos de maíz y poroto.
Bloque 4: “Manejo sanitario”. Se expondrá sobre estrategias y prácticas para el manejo integrado de malezas, enfermedades y plagas que afectan a los cultivos de maíz y poroto en la región.
El cierre del Taller estará dedicado al análisis de las tendencias de mercado. Martín Rosenkjaer, de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), presentará el panorama actual y las perspectivas internacionales del sector de legumbres. Además, Diego de la Puente (Nóvitas SRL) analizará la situación actual y las tendencias futuras del mercado de granos
El Taller de Maíz y Poroto representa una oportunidad estratégica para productores y técnicos que buscan actualizarse, planificar y tomar decisiones con base en información científica y de mercado confiable.
Los interesados en participar pueden inscribirse en el enlace que el organismo de investigación tiene a disposición en su sitio web.