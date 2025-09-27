Las exportaciones registraron un récord para el lapso enero-agosto

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) acumuladas entre enero y agosto de 2025 alcanzó un volumen récord de 70.012.745 toneladas. La cifra supera el máximo histórico registrado para ese período, de 66.397.441 toneladas, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Cabe agregar que este resultado es superior en casi 10 millones de toneladas al promedio de los últimos cinco años, de 60.705.964 toneladas.
Causas
Esta performance es producto de la capacidad de los productores, de la adopción de tecnologías innovadoras y del fortalecimiento de los canales comerciales internacionales, pero también, de medidas y de políticas que el Gobierno nacional está ejecutando para potenciar las exportaciones con la apertura de mercados y la eliminación de trabas para acceder al mundo.
Vale destacar el compromiso del sector agroindustrial en mantener estándares de calidad, lo que refuerza la confianza de los mercados en los productos argentinos. Este récord no solo evidencia el dinamismo del sector, sino que también subraya su rol estratégico en la generación de divisas y el desarrollo económico del país.