Secciones
EconomíaRural

La UE aceptará caballos de la Sociedad Rural Argentina

Criadores argentinos contarán con validez de libros genealógicos de la entidad.

Hace 5 Hs

Con el acompañamiento del Gobierno nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mediante la Consejería Agrícola ante la Comisión Europea, logró la inclusión de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en la lista oficial de entidades de cría ganadera habilitadas en terceros países para la especie equina, en el marco del Reglamento (UE) 2016/1012 sobre cría animal.

Este reconocimiento significa que los caballos puros de raza y su material genético (semen y embriones) inscritos en los registros de la SRA serán aceptados en la Unión Europea con pleno respaldo genealógico y zootécnico, equiparables a los animales registrados en entidades europeas.

De esta manera, los criadores argentinos contarán con validez oficial de los libros genealógicos de la SRA en la UE; lo que les dará la posibilidad de inscribir sus animales en los registros europeos de raza pura, sin restricciones por origen y facilitación del comercio internacional, ya que los reproductores de pedigree reconocidos podrían beneficiarse del tratamiento arancelario preferencial que otorgue la normativa europea.

Este paso representa un avance estratégico para la proyección internacional del caballo argentino, cuya calidad y prestigio son reconocidos mundialmente y encuentran en Europa uno de sus principales destinos de exportación.

La decisión de la Unión Europea consolida la posición de la Argentina como referente global en genética equina, y abre nuevas oportunidades para criadores y para compradores en un mercado altamente competitivo y exigente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atención a la encefalomielitis equina

Atención a la encefalomielitis equina

Objetivo cumplido: el Gobierno alcanzó los U$S7000 millones con la suspensión de retenciones

Objetivo cumplido: el Gobierno alcanzó los U$S7000 millones con la suspensión de retenciones

José Raúl Ricci, un pionero en cultivos alternativos del NOA

José Raúl Ricci, un pionero en cultivos alternativos del NOA

Cervecería y Maltería Quilmes: “Nuestra apuesta en Tucumán es de largo plazo”

Cervecería y Maltería Quilmes: “Nuestra apuesta en Tucumán es de largo plazo”

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Lo más popular
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán
1

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación
2

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano
3

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT
4

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán
5

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El dólar oficial cayó $165 en la semana, pero los financieros subieron tras la nueva medida del BCRA

El dólar oficial cayó $165 en la semana, pero los financieros subieron tras la nueva medida del BCRA

El Banco Central impone límites para quienes compren dólares oficiales: no podrán acceder al mercado financiero durante 90 días

El Banco Central impone límites para quienes compren dólares oficiales: no podrán acceder al mercado financiero durante 90 días

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Comentarios