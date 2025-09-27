Cerdo, pollo y leche, aliados de la soja

Marsó destacó el rol creciente del pollo en la dieta mundial: “La carne aviar creció más que la de cerdo en los últimos años. Hoy faenamos 280.000 pollos por día y hasta un 30% se exportaba antes de la influenza aviar. China, por ejemplo, valora las garras de pollo más que la pechuga, mientras que, en EEUU, a las patas de pollo ni las conocen porque prácticamente consumen solo la pechuga. Eso muestra muchas oportunidades a la avicultura argentina”.