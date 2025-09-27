Cerdo, pollo y leche, aliados de la soja

Durante el Seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) 2025, en la Bolsa de Comercio de Rosario, se desarrolló el panel “El camino de la proteína: soja+carne. Aliados en el crecimiento del valor agregado”, con la participación de Lisandro Culasso (Isowean), Raúl Marsó (Las Camelias) y Luis Filippi (La Sibila), bajo la moderación de Ricardo Bergmann, de los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA).
Bergmann, videpresidente de Acsoja, abrió la mesa planteando el objetivo: “El grano de soja es aceite y harina proteica. Argentina exporta casi todo como materia prima y consume localmente solo un 5% en transformación de carne, mientras que en países como Brasil o EEUU el uso interno alcanza un 40% o un 50%. En este panel buscamos conocer el perfil actual y el futuro de tres actividades clave que consumen harina: leche, pollo y cerdo”.
Culasso repasó el desarrollo de la producción de carne de cerdo en su empresa y en la Argentina: “En nuestro caso, pasamos de 200 madres en 2008 a 13.000 hoy, y estamos construyendo un nuevo criadero para seguir creciendo. Producimos 50.000 toneladas de carne de cerdo y participamos en un frigorífico en Córdoba que nos permitió comenzar a exportar. Tenemos el potencial de llegar a 100.000 madres en 10 años”. La firma tiene sede en Monte Buey, Córdoba.
Marsó destacó el rol creciente del pollo en la dieta mundial: “La carne aviar creció más que la de cerdo en los últimos años. Hoy faenamos 280.000 pollos por día y hasta un 30% se exportaba antes de la influenza aviar. China, por ejemplo, valora las garras de pollo más que la pechuga, mientras que, en EEUU, a las patas de pollo ni las conocen porque prácticamente consumen solo la pechuga. Eso muestra muchas oportunidades a la avicultura argentina”.
Sobre lecheria, Filippi explicó la transformación de su tambo de un sistema pastoril hacia un sistema intensivo con 11.000 vacas en ordeño y el agregado de valor en la industrialización: “Producimos leche en polvo, fórmulas infantiles y exportamos dulce de leche. El mundo necesitará mucha leche, y Sudamérica es una de las pocas regiones capaces de abastecer. Brasil está llegando a su techo, Chile ya lo hizo y Paraguay no tiene mayor territorio para crecer. Argentina tiene enormes posibilidades de crecimiento”.