Latinoamérica pasó a ser el principal mercado para manzanas y peras argentinas

En los últimos años se produjo un gran cambio en la industria de las pomáceas sudamericanas, que pasó de estar enfocada en Europa y en Norteamérica a orientarse hacia los países latinoamericanos. Hace 20 años, dos tercios se enviaban a los mercados del norte y solo un tercio a Latinoamérica; pero actualmente esta relación se invirtió. El año pasado, un 50% al 60% de las peras y manzanas argentinas y chilenas se destinaron a Latinoamérica. En caso de las manzanas argentinas, este porcentaje alcanza incluso el 80%.