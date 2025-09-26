Secciones
21K LA GACETA 2025: ¡se agotaron los cupos para la gran fiesta del running!

La media maratón más convocante de Tucumán reunirá a 2.300 corredores que atravesarán los lugares más emblemáticos de la ciudad, con tecnología de cronometraje y el respaldo de numerosos sponsors.

FIESTA RUNNER. La edición 2025 contará con 2.300 corredores en un recorrido que unirá deporte, historia y tecnología en las calles tucumanas. FIESTA RUNNER. La edición 2025 contará con 2.300 corredores en un recorrido que unirá deporte, historia y tecnología en las calles tucumanas. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
Hace 1 Hs

La media maratón más convocante de Tucumán volvió a demostrar su poder de convocatoria. Los 21K LA GACETA 2025 alcanzaron el cupo máximo de 2.300 corredores inscriptos, que ya se preparan para vivir la gran fiesta del running el próximo domingo 5 de octubre.

Tal como se había anunciado desde el lanzamiento, la inscripción estaba disponible hasta el 26 de septiembre o hasta agotar lugares. Sin embargo, los cupos se completaron antes de la fecha límite, confirmando una vez más el entusiasmo de la comunidad runner y la magnitud del evento.

La competencia recorrerá los rincones más emblemáticos de San Miguel de Tucumán: la Casa Histórica, la Casa de Gobierno, el Parque Avellaneda y el Monumento al Bicentenario, entre otros puntos, en un circuito que combina deporte, historia y tecnología. Además, cada participante contará con un chip de cronometraje en su dorsal, que permitirá registrar sus tiempos de manera precisa y en vivo a través de la app y la web de LA GACETA.

La organización destacó el acompañamiento de sponsors y el compromiso de todos los que hacen posible la carrera.

Sponsors y acompañantes

Los 21K LA GACETA cuenta con el apoyo de:

- Main sponsors: Marathon y Saucony.

- Invita: Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

- Acompañan: Farmacias Del Pueblo, Pinturerías Red de Colores, Sheraton Tucumán Hotel, SanCor Salud, Tu Mundo Constructor, OSDE, Palau, Sancor Seguros, EDET, Ente Tucumán Turismo, Casino Parque, Corona Cero, Gatorade, Tuki Tuks y Citric.

El domingo 5 de octubre, las calles tucumanas volverán a teñirse de running con miles de corredores y familias que harán de la media maratón una verdadera fiesta popular.

¡Cupos agotados!

Ya somos 2.300 corredores. Te esperamos el 5 de octubre para vivir juntos la gran fiesta del running en nuestra ciudad.

Las inscripciones están cerradas y no habrá apertura de nuevos cupos. Nos vemos en la próxima edición. Podés dejar tus datos en https://forms.gle/vUNPjrNo215SDfH66 para recibir novedades de la preinscripción 2026.

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
Murió a los 52 años "El Hombre Radio", un personaje querido por todos los tucumanos
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: "Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero"
El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura
El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio
