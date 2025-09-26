21K LA GACETA 2025: ¡se agotaron los cupos para la gran fiesta del running!

La competencia recorrerá los rincones más emblemáticos de San Miguel de Tucumán: la Casa Histórica, la Casa de Gobierno, el Parque Avellaneda y el Monumento al Bicentenario, entre otros puntos, en un circuito que combina deporte, historia y tecnología. Además, cada participante contará con un chip de cronometraje en su dorsal, que permitirá registrar sus tiempos de manera precisa y en vivo a través de la app y la web de LA GACETA.