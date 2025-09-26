Enseñame Tucumán: los chicos la escuela Normal Julio A. Roca se consagraron campeones y su curso viajará a Carlos Paz

La secuencia, aún repetida en su formato, no dejaba de emocionarnos desde los ‘90 (al menos para los nacidos en los ‘80) hasta acá: un adolescente sacando una llave, encajándola en la cerradura y festejando desesperadamente porque es la correcta, porque abre. Ya sea con Silvio Soldán o Guido Kaczka conduciendo, el efecto era el mismo: la emoción de saber que ese chico o chica acababan de ganar un viaje de egresados para todo el curso. Incluso hasta sabiendo que a los espectadores no nos modificaba en nada. Casi con lo inexplicable de los hinchas con su equipo de fútbol. Ayer, y todos los viernes de este mes, los conductores fueron Matías Auad y Carolina Servetto. Y el viaje no llegó gracias a un revoleo de llaves fortuito. El viaje a Carlos Paz todo pago para todo el curso llegó gracias al saber y la inteligencia de los alumnos Lautaro Miguel y Francisco Yanguez de la escuela Normal Julio A. Roca de Monteros, los flamantes campeones de “Enseñame Tucumán”.