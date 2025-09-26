Enseñame Tucumán: los chicos la escuela Normal Julio A. Roca se consagraron campeones y su curso viajará a Carlos Paz

La secuencia, aún repetida en su formato, no dejaba de emocionarnos desde los ‘90 (al menos para los nacidos en los ‘80) hasta acá: un adolescente sacando una llave, encajándola en la cerradura y festejando desesperadamente porque es la correcta, porque abre. Ya sea con Silvio Soldán o Guido Kaczka conduciendo, el efecto era el mismo: la emoción de saber que ese chico o chica acababan de ganar un viaje de egresados para todo el curso. Incluso hasta sabiendo que a los espectadores no nos modificaba en nada. Casi con lo inexplicable de los hinchas con su equipo de fútbol. Ayer, y todos los viernes de este mes, los conductores fueron Matías Auad y Carolina Servetto. Y el viaje no llegó gracias a un revoleo de llaves fortuito. El viaje a Carlos Paz todo pago para todo el curso llegó gracias al saber y la inteligencia de los alumnos Lautaro Miguel y Francisco Yanguez de la escuela Normal Julio A. Roca de Monteros, los flamantes campeones de “Enseñame Tucumán”.
Pero vayamos por partes. Al comenzar el programa Lautaro, y Francisco (la escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca), Bahiana Abigail Galarza Ganim, María Lucía Córdoba (Secundaria de Yonopongo, de Monteros), Valentín Castells y Ana Paula Díaz (escuela Técnica N°1), todos de Monteros, estaban parados detrás de los atriles esperando para que el concurso comience. Antes de la competencia hubo un repaso por las instancias previas, el agradecimiento a los sponsors, autoridades del Ministerio de Educación, la presentación de las escribanas de la historia (con la inclusión de Gabriela Tío Vallejo) y la entrevista al primer ganador de este concurso: Luis Ruiz Torres. Luego, comenzaría el juego.
El formato en sí y los juegos, fue el mismo al de programas anteriores. El primer ganador avanzaría a la final finalísima del fin del programa y los dos restantes se ganarían ese segundo y último boleto en una especie de semifinal.
El comienzo del concurso
El primer juego de la tarde fue “La línea de tiempo”, donde se mencionaron tres sucesos relacionados a la salud y los chicos de la escuela Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca tuvieron que ordenarlos cronológicamente. El juego siguió con el orden que había que darle a más sucesos históricos, eventos culturales, bibliotecas y periodismo.
Las chicas de Yonopongo ordenaron eventos relacionados al periodismo (creaciones de distintos medios) y tampoco fallaron.
La pareja mixta de la escuela Técnica de Monteros trataron de poner en orden la fundación de entidades culturales, pero no pudieron hacerlo bien.
El siguiente juego fue “El dato incorrecto”. De tres datos u opciones, incluídas en una frase o multiple choice, debieron la única que no era correcta. ¿Los temas? Manuel Belgrano, símbolos tucumanos, el Cabildo y la política.
El siguiente juego fue el ya tradicional para el programa “¿Quién lo hizo?”. Hay tres preguntas que se responden con nombres de protagonistas claves de la historia tucumana, con la advertencia de que los estudiantes tenían 20 segundos para deliberar y escribir el nombre en una pizarra. Gestas de Marco Avellaneda, Roque Sáenz Peña, Bernabé Aráoz, Paul Groussac, Eduardo Manuel Aldonate y María Remedios del Valle fueron las que se preguntaron.
Tras un desempate entre la Normal y la Técnica, con el juego "Número para ganar" surgió el primer ganador del día: la Normal, que acertó el número exacto de la superficie en kilómetros cuadrados de la provincia. Los muchachos quedaban a un paso del gran viaje, a disputarse en el último bloque.
El segundo finalista
En el segundo bloque la Técnica N°1 y la secudaria de Yonopongo querían sumarse a la final de la jornada. El primer juego que tuvieron que enfrentar se llama “Detective de la historia”. “Aquí hay que descubrir una persona, institución, hechos, tradiciones o lugar icónico a partir de cinco pistas”, anunció la conductora. Cada uno de los equipos eligió uno de los cuatro sobres que había disponibles. Ante cada pista, tenían 10 segundos para contestar, con el objetivo de tener una respuesta correcta con la menor cantidad de pistas posibles.
El próximo desafío fue el “Respondé y ganá” y en los distintos sobres encontramos preguntas sobre cultura (poesía, música y teatro), Casa Histórica, Gerardo Vallejo y la población de Tucumán.
El concurso avanzó con el segmento “Verdadero o falso”. “Vamos a leerles 10 afirmaciones relacionadas con la historia y la cultura de Tucumán. Después de cada enunciado, tienen 10 segundos para pensar y ambos equipos deben levantar al mismo tiempo la tarjeta con su respuesta: “V” o “F”. explicó Servetto. Geografía, población, cultura e historia fueron los principales temas sobre los que se preguntó. Tras el conteo del bloque, el segundo ganador de la jornada resultó ser la escuela Técnica N°1 Las chicas de Yonopongo, eliminadas.
La final finalísima
El misterio sobre quienes quedaban sería el campeón de “Enseñame Tucumán quedaba reducido a dos escuelas: la Normal Julio A. Roca y la Técnica N°1.
El juego que definiría todo era el “¿Quién lo hizo?”. Después de varias preguntas, pizarras en blanco y otras llenas, fue el turno de la última pregunta: ¿Quién fue el escritor monterizo que figuró en las listas del Operativo Claridad durante la dictadura y no pudo publicar ni ejercer la palabra pública en actos por la persecución y estricta vigilancia que sufría? Allí Javier y Lautaro de la Normal acertaron y finalmente sucedió: tras el conteo final se convirtieron en los campeones de “Enseñame Tucumán”, logrando así el viaje a Carlos Paz para ellos y todo su curso. El sueño era realidad y la historia de Tucumán era una gran responsable.
Cómo llegaron hasta aquí
En total, se anotaron 180 escuelas y 2.500 alumnos para participar en la primera fase, que se se disputó el 25 de julio en cada escuela. La segunda instancia fue interzonal, el 18 de agosto. A lo largo del concurso, los chicos estudiaron contenidos clave vinculados a la historia, la geografía y la identidad tucumana, destacaron.