Un hombre seguirá con arresto domiciliario tras atacar con un cuchillo a su ex pareja

El acusado fue imputado provisoriamente por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y en calidad de autor.

Hace 33 Min

Un hombre de 35 años, conocido como “Chimpa”, fue imputado provisoriamente por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y en calidad de autor, luego de haber agredido con un cuchillo a su ex pareja en San Miguel de Tucumán.

La auxiliar de fiscal, María José Agüero, en representación del fiscal subrogante de la Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal, Carlos Sale, se refirió a las circunstancias del ilícito en el cual agredió a su ex mujer con un cuchillo tipo carnicero, provocándole una herida en la zona del cuello.

Al relatar las evidencias, la investigadora indicó el informe médico del Hospital Centro de Salud (herida punzo penetrante). Seguidamente, Agüero requirió la prisión preventiva por un mes y señaló que resta por producirse una entrevista en cámara Gesell (a la menor que estuvo presente). 

Posteriormente, el juez interviniente no hizo lugar a la prisión preventiva y ordenó en su reemplazo el arresto domiciliario (en el domicilio de sus padres) por 19 días, con vencimiento el martes 14 de octubre. Además, el magistrado dispuso la realización de tres rondas policiales periódicas para controlar el cumplimiento de la medida. 

La teoría del caso El pasado lunes 22 de septiembre, a las 9, aproximadamente en circunstancias en que el apodado “Chimpa” se encontraba en un domicilio de Pasaje S/N, altura avenida Pedro Miguel Aráoz 80 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, junto a su ex pareja con quien convivía en el mismo inmueble y tras mantener una discusión con aquella, valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido en razón de su vulnerabilidad, con el claro propósito de causarle la muerte la agredió con un cuchillo tipo carnicero el cual impactó en la cara lateral del cuello del lado izquierdo produciéndole una lesión cortante de cuatro centímetros.

Sin embargo, no logró su cometido ya que la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Centro de Salud donde recibió atención médica por la lesión sufrida.

