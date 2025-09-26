Un hombre seguirá con arresto domiciliario tras atacar con un cuchillo a su ex pareja

La teoría del caso El pasado lunes 22 de septiembre, a las 9, aproximadamente en circunstancias en que el apodado “Chimpa” se encontraba en un domicilio de Pasaje S/N, altura avenida Pedro Miguel Aráoz 80 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, junto a su ex pareja con quien convivía en el mismo inmueble y tras mantener una discusión con aquella, valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido en razón de su vulnerabilidad, con el claro propósito de causarle la muerte la agredió con un cuchillo tipo carnicero el cual impactó en la cara lateral del cuello del lado izquierdo produciéndole una lesión cortante de cuatro centímetros.