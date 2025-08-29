Horror en Rosario: secuestró a su ex pareja y la quemó con ácido para borrarle los tatuajes

Un nuevo hecho de extrema violencia de género conmociona a Rosario. Un hombre de 50 años fue detenido acusado de secuestrar a su expareja y atacarla con ácido en distintas partes del cuerpo con el objetivo de borrarle los tatuajes. La fiscalía lo imputó por lesiones graves y privación ilegítima de la libertad, cargos por los que permanecerá en prisión preventiva.