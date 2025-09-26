Villa Mariano Moreno: prisión preventiva para “Carlitos” acusado de robo y encubrimiento

Cómo ocurrieron los hechos

Según la acusación, el lunes 22 de septiembre, alrededor de la 1.28 de la madrugada, mientras la víctima descansaba junto a sus hijos en su vivienda, el imputado trepó un portón lateral de dos metros de altura para ingresar al inmueble. Una vez dentro, forzó una habitación utilizada como depósito, cortó la cadena de seguridad y se llevó una mochila verde con herramientas de trabajo, entre ellas una amoladora y un cajón de madera con tuercas y tornillos.