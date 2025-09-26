Villa Mariano Moreno: prisión preventiva para “Carlitos” acusado de robo y encubrimiento

Un hombre identificado como “Carlitos”, de 33 años, fue acusado por el Ministerio Fiscal de haber cometido dos ilícitos en un domicilio de Villa Mariano Moreno, en Las Talitas. La Justicia ordenó su prisión preventiva por 11 días, tras un pedido de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV del MPF.
La auxiliar de fiscal Julieta Diosque, en representación del titular de la unidad, Carlos Saltor, detalló que el sujeto enfrenta cargos por robo agravado con escalamiento (22 de septiembre) y encubrimiento por receptación dolosa (24 de septiembre), ambos en concurso real y en calidad de autor.
“Contamos con la denuncia y los videos aportados por la mujer víctima. Es vecino, conoce los horarios y los movimientos, y ya habría ingresado en reiteradas oportunidades”, señaló Diosque, al fundamentar el pedido de prisión preventiva. Además, advirtió sobre el riesgo procesal debido a la cercanía de los domicilios.
La funcionaria solicitó 35 días de prisión preventiva, pero la jueza interviniente resolvió reducir el plazo a 11 días, hasta el 6 de octubre, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima y descartando el arresto domiciliario requerido por la defensa.
Cómo ocurrieron los hechos
Según la acusación, el lunes 22 de septiembre, alrededor de la 1.28 de la madrugada, mientras la víctima descansaba junto a sus hijos en su vivienda, el imputado trepó un portón lateral de dos metros de altura para ingresar al inmueble. Una vez dentro, forzó una habitación utilizada como depósito, cortó la cadena de seguridad y se llevó una mochila verde con herramientas de trabajo, entre ellas una amoladora y un cajón de madera con tuercas y tornillos.
Dos días después, el 24 de septiembre a las 11:30, la Policía llevó adelante un allanamiento en la casa de “Carlitos”. Allí encontraron una parrilla de hierro y dos mangueras que habrían sido sustraídas a la misma víctima en otro episodio, ocurrido entre el 10 y 11 de septiembre.
De esta manera, los registros fílmicos aportados, junto con las pruebas incautadas, forman parte de la investigación que avanza bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV.