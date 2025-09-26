Seguí en vivo la gran final de "Enseñame Tucumán": ¿quién se llevará el título del certamen?

El espíritu de la historia tucumana alcanza hoy su punto más alto con la gran final de “Enseñame Tucumán”, el certamen que desde julio movilizó a más de 179 escuelas secundarias de toda la provincia.
La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA, tuvo como objetivo despertar en los estudiantes el interés por el pasado de Tucumán y reforzar su identidad a través de la dinámica del juego, con preguntas, lectura y trabajo colaborativo.
Al igual que las semifinales, la última instancia será transmitida en vivo por LG Play mañana desde las 18, a través de canal 11 de CCC, Flow y el canal oficial de YouTube de LA GACETA.
Esta edición tendrá un condimento especial: los finalistas son todos representantes del sur provincial. Tres instituciones de Monteros se disputarán el título: Escuela Secundaria de Yonopongo, Escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca y la Escuela Técnica N° 1.