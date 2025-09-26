Secciones
LG PlayEnseñame Tucumán

Seguí en vivo la gran final de "Enseñame Tucumán": ¿quién se llevará el título del certamen?

Los campeones de las tres semifinales representan a Yonopongo, la Normal de Monteros y la Técnica Nº 1.

Hace 1 Hs

 El espíritu de la historia tucumana alcanza hoy su punto más alto con la gran final de “Enseñame Tucumán”, el certamen que desde julio movilizó a más de 179 escuelas secundarias de toda la provincia.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA, tuvo como objetivo despertar en los estudiantes el interés por el pasado de Tucumán y reforzar su identidad a través de la dinámica del juego, con preguntas, lectura y trabajo colaborativo.

Al igual que las semifinales, la última instancia será transmitida en vivo por LG Play mañana desde las 18, a través de canal 11 de CCC, Flow y el canal oficial de YouTube de LA GACETA.

Esta edición tendrá un condimento especial: los finalistas son todos representantes del sur provincial. Tres instituciones de Monteros se disputarán el título: Escuela Secundaria de Yonopongo, Escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca y la Escuela Técnica N° 1.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
1

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos
2

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
3

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
5

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
6

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Más Noticias
Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Comentarios