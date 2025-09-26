Secciones
Escándalo en el fútbol mundial: la FIFA sancionó a siete jugadores con un año de suspensión, tres son argentinos

Entre los sancionados aparecen los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. La Federación de Malasia también recibió una dura multa.

LOS SUSPENDIDOS. Machuca, Garcés y Holgado, entre los siete futbolistas sancionados por FIFA. LOS SUSPENDIDOS. Machuca, Garcés y Holgado, entre los siete futbolistas sancionados por FIFA.
Hace 2 Hs

La FIFA anunció este viernes una sanción ejemplar que sacude al mundo del fútbol: siete jugadores fueron suspendidos por un año debido a la falsificación de documentos de elegibilidad para representar a la selección de Malasia. Entre los castigados se encuentran los argentinos Imanol Machuca (Vélez), Facundo Garcés (Alavés) y Rodrigo Holgado (América de Cali).

El Comité Disciplinario determinó que la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) manipuló documentación para inscribirlos en las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027. La medida incluye una multa de 350.000 francos suizos contra la FAM y sanciones económicas individuales de 2.000 francos suizos para cada futbolista.

El caso salió a la luz tras el partido del 10 de junio de este año, cuando Malasia goleó 4-0 a Vietnam en Kuala Lumpur. Aquella noche, los siete futbolistas (Machuca, Garcés, Holgado, Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano) formaron parte de la convocatoria. Las sospechas sobre la legalidad de su nacionalización derivaron en una investigación que confirmó las irregularidades.

La sanción, que tendrá vigencia inmediata hasta septiembre de 2026, golpea de lleno a Vélez porque Machuca era una pieza importante en el esquema de Guillermo Barros Schelotto. Garcés, en tanto, había logrado consolidarse en la defensa del Alavés en España, mientras que Holgado sumaba continuidad en el fútbol colombiano.

El fallo de FIFA también derivó la cuestión al Tribunal de Fútbol, que deberá revisar si los jugadores cumplen realmente con los criterios de elegibilidad para representar a Malasia. Mientras tanto, los futbolistas y la federación disponen de diez días para apelar la decisión.

