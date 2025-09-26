Escándalo en el fútbol mundial: la FIFA sancionó a siete jugadores con un año de suspensión, tres son argentinos

El caso salió a la luz tras el partido del 10 de junio de este año, cuando Malasia goleó 4-0 a Vietnam en Kuala Lumpur. Aquella noche, los siete futbolistas (Machuca, Garcés, Holgado, Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano) formaron parte de la convocatoria. Las sospechas sobre la legalidad de su nacionalización derivaron en una investigación que confirmó las irregularidades.