El Campeonato Argentino de Parapente se define este fin de semana en Tucumán

Los tucumanos fueron protagonistas en el inicio, aunque el bonaerense Eduardo Sánchez Granel comanda la clasificación general tras dos jornadas disputadas en Loma Bola.

COLORES EN EL CIELO. Más de 80 pilotos participan en la competencia que reúne a representantes de Argentina y de otros países. COLORES EN EL CIELO. Más de 80 pilotos participan en la competencia que reúne a representantes de Argentina y de otros países. Gentileza Matías Fortini
Hace 5 Hs

Con más de 80 pilotos en competencia, Loma Bola se convirtió desde el jueves en el epicentro del parapente nacional. Allí, en la Sierra de San Javier, se disputa la segunda y última fecha del Campeonato Argentino 2025, que reúne a representantes de distintas provincias y también a invitados de Chile, Uruguay, España y Colombia. La primera cita había sido en abril en La Rioja, y ahora Tucumán será el escenario donde se coronará al nuevo campeón.

La jornada inaugural dejó a los locales en lo más alto. Juan Pablo Nadotti se quedó con la prueba general tras un recorrido de 43 kilómetros que incluyó atravesar la Quebrada de Lules y llegar a Bella Vista. Lo escoltaron sus comprovincianos Nacho Ortiz y Álvaro Lucero, campeón en este mismo circuito dos años atrás.
En las categorías paralelas también hubo victorias tucumanas: Ortiz en Serial, Franco Varea en Sport y Mario Sueldo en Promocional. En Femenino, la barilochense Caren Peludero se llevó la primera alegría.

Un viernes distinto

El segundo día cambió el panorama. Con un recorrido de 53 kilómetros entre Villa Nougués, Cruz del Sol y Lules, la estabilidad climática redujo la condición térmica y volvió trabajoso completar la prueba. Apenas tres pilotos lograron cumplirla: Thomas Maisonnave (ganador de la jornada), el tucumano Adrián Acosta (segundo) y Eduardo Sánchez Granel (tercero).

La clasificación general, con los resultados acumulados, tiene como líder a Sánchez Granel con 1136 puntos. Lo siguen de cerca Maisonnave (1056) y Lucero (1049). Acosta y Ortiz aparecen igualados en el cuarto lugar con 1027 unidades.

La competencia se define con la ayuda de GPS que registran cada trayecto y permiten comprobar tiempos y recorridos. Las pruebas suelen durar entre dos y tres horas, dependiendo del viento. En medio de los aterrizajes forzosos, hubo quienes aprovecharon para refrescarse en ríos o incluso resolver un inesperado aterrizaje en una planta de limón.
Al cierre de la segunda jornada, los pilotos compartieron una cena de camaradería en Loma Bola. Entre ellos se destaca la presencia de Michel Guillemot, parte del seleccionado argentino que compitió en el reciente Mundial de Brasil, y de Sánchez Granel, actual director del equipo nacional y principal candidato al título.

¿Y el fin de semana?

El pronóstico señala viento sur para este sábado, lo que podría complicar el vuelo en Tucumán. Sin embargo, los especialistas confían en que esas condiciones abran un mejor escenario para el domingo, cuando se dispute la última prueba y se conozca al nuevo campeón argentino de parapente.

