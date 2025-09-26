Participá de la 7° Maratón por la Aceptación de las Diferencias en Yerba Buena

Este sábado se llevará a cabo la 7° Maratón por la Aceptación de las Diferencias, organizada por el Instituto Leocanner, en Yerba Buena. El encuentro será en la plaza Luis Nougués (Cariola y San Martín), a partir de las 17, y convoca a toda la comunidad a sumarse a una jornada que combina deporte, recreación y un fuerte mensaje social.