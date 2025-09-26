Participá de la 7° Maratón por la Aceptación de las Diferencias en Yerba Buena

Este sábado se llevará a cabo la 7° Maratón por la Aceptación de las Diferencias, organizada por el Instituto Leocanner, en Yerba Buena. El encuentro será en la plaza Luis Nougués (Cariola y San Martín), a partir de las 17, y convoca a toda la comunidad a sumarse a una jornada que combina deporte, recreación y un fuerte mensaje social.
La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de integrar a las personas neurodivergentes, especialmente a quienes se encuentran dentro del espectro autista. Más que una competencia deportiva, la maratón es un punto de encuentro que invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar y celebrar la diversidad.
La iniciativa surgió como una acción del Instituto Leocanner, con la idea de acompañar a las personas con autismo y a sus familias, ofreciendo un espacio de contención y visibilización. Además del recorrido deportivo, la jornada contará con propuestas recreativas, música en vivo, juegos y espacios pensados para compartir en familia.