Las certezas de Scaloni para la próxima fecha FIFA: ¿Messi juega los dos partidos en Estados Unidos?

La Selección Argentina se enfrentará a Venezuela en Miami y a Puerto Rico en Chicago; el capitán estaría desde el inicio en ambos duelos.

Hace 2 Hs

La Selección Argentina vuelve al ruedo tras arrasar en las Eliminatorias y quedar primera con una ventaja de nueve puntos sobre el segundo. El equipo de Lionel Scaloni afrontará una nueva gira por Estados Unidos en la doble fecha FIFA de octubre, donde disputará dos amistosos con miras a seguir afianzando su plantel de cara al Mundial 2026.

El primer compromiso será el viernes 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Vale recordar que el último cruce contra la Vinotinto terminó en goleada 3 a 0 en el Monumental, en lo que fue la despedida de Lionel Messi del público argentino en partidos oficiales. Luego, la Albiceleste viajará a Chicago para medirse con Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field, un rival ubicado en el puesto 157 del ranking FIFA y sin chances mundialistas.

Aunque aún no se dio a conocer la lista de convocados, el entrenador ya tiene certezas. Lo principal es que Messi atraviesa un gran presente físico y futbolístico: viene de jugar completos sus partidos con Inter Miami, anotando cinco goles y dando tres asistencias. Por eso, el capitán estaría desde el arranque en ambos amistosos. Según expresó Scaloni tras la derrota en Guayaquil, “nos quedamos con ganas de ver a otros chicos pero ahora nos quedan otros partidos por delante”, en alusión a los futbolistas que podrían sumar minutos en esta gira.

Entre los nombres que podrían tener su primera chance aparecen Julio Soler del Bournemouth, Alan Varela del Porto, Claudio Echeverri del Bayer Leverkusen y José López del Palmeiras. Este último dejó un mensaje cargado de ilusión tras marcarle a River en la Libertadores: “Ojalá que continúe teniendo más convocatorias, es un sueño para mí. La primera fue espectacular y disfruté cada momento como siempre lo soñé. Es un orgullo representar a mi país”.

Pruebas y rodaje antes de la Finalissima

Además de los posibles debutantes, Scaloni planea darle rodaje a jóvenes como Valentín Carboni, Nicolás Paz, Leonardo Balerdi o Juan Foyth. También habrá lugar para referentes como Exequiel Palacios y Giovanni Lo Celso, quienes cuentan con la confianza del técnico. Así, los amistosos de octubre y noviembre funcionarán como un ensayo final antes de la Finalissima contra España en marzo, una prueba que definirá quiénes se ganan definitivamente su boleto a la Copa del Mundo.

