Las certezas de Scaloni para la próxima fecha FIFA: ¿Messi juega los dos partidos en Estados Unidos?

Aunque aún no se dio a conocer la lista de convocados, el entrenador ya tiene certezas. Lo principal es que Messi atraviesa un gran presente físico y futbolístico: viene de jugar completos sus partidos con Inter Miami, anotando cinco goles y dando tres asistencias. Por eso, el capitán estaría desde el arranque en ambos amistosos. Según expresó Scaloni tras la derrota en Guayaquil, “nos quedamos con ganas de ver a otros chicos pero ahora nos quedan otros partidos por delante”, en alusión a los futbolistas que podrían sumar minutos en esta gira.