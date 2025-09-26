Secciones
Cómo es el sistema digital para acceder a actas del Registro Civil desde 1968

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado presentó oficialmente este nuevo sistema.

Hace 2 Hs

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó un acto este viernes donde se presentó el lanzamiento de la digitalización de partidas de nacimiento, acta de matrimonio, unión convivencial y de defunción. El evento se realizó en la dependencia del Registro Civil de calle Catamarca al 400 de la Capital, donde funciona el archivo y el área de digitalización. 

 Allí, Amado sintetizó: “Ahora el ciudadano no tendrá que viajar de un lugar a otro ni perder tiempo entre oficinas. A partir del lunes, en los lugares donde ya están digitalizadas las actas, el trámite se resolverá en línea”, dijo.  Reconoció, además, el “trabajo arduo” del personal del Registro y agradeció la coordinación de la directora Carolina Bidegorry, del secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, y del equipo de Economía. Recordó que la digitalización responde a un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo y forma parte de una política que avanza en todas las áreas del Ejecutivo.

Bidegorry, visiblemente satisfecha, explicó el largo camino recorrido. “Han sido muchos años de trabajo, pero hoy lo concretamos. Digitalizamos cinco millones de actas y se indexaron dieciocho millones de datos personales para garantizar que cada pedido llegue al destinatario correcto”, detalló. Explicó que el servicio, disponible en este LINK y permitirá solicitar actas con un formulario en línea, pagar con medios digitales y recibir el documento por correo electrónico en un máximo de 72 horas. Cada acta llevará firma digital y un código QR para validarla en papel o en pantalla.

La directora precisó que estarán disponibles de inmediato las actas desde 1968 en adelante; las comprendidas entre 1950 y 1967 se digitalizarán a demanda y las anteriores seguirán en formato papel. Aclaró que la versión digital tiene plena validez legal, incluso para trámites como el ingreso de menores al exterior. “Si en la frontera necesitás el acta de nacimiento, la pedís y llega. Tiene sustento legal y de certificación”, afirmó.

Decisión política

El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, enmarcó el proyecto en un programa más amplio. “Es una decisión política que muestra cómo el Estado puede ser eficiente. Ahorramos tiempo y dinero a los vecinos. Modernizar el Estado es acercarlo a la gente”, señaló.

Por último, Pablo Balceda, director de Informática del ministerio de Economía, recordó que la digitalización llevaba años de desarrollo. “Impulsamos la despapelización en varias áreas. El Registro Civil era clave. Hoy vemos los frutos de ese trabajo”, comentó, y abrió la puerta a extender la experiencia a otras dependencias que lo soliciten.

