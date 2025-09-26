Cómo es el sistema digital para acceder a actas del Registro Civil desde 1968

Allí, Amado sintetizó: “Ahora el ciudadano no tendrá que viajar de un lugar a otro ni perder tiempo entre oficinas. A partir del lunes, en los lugares donde ya están digitalizadas las actas, el trámite se resolverá en línea”, dijo. Reconoció, además, el “trabajo arduo” del personal del Registro y agradeció la coordinación de la directora Carolina Bidegorry, del secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, y del equipo de Economía. Recordó que la digitalización responde a un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo y forma parte de una política que avanza en todas las áreas del Ejecutivo.