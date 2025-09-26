Supermercados Comodín saluda a todos los empleados de comercio en su día

Nuestra historia y presente están marcados por la vocación de servicio, el compromiso y la pasión de quienes, día a día, hacen posible que miles de clientes elijan vivir la experiencia Comodín. Nos enorgullece ser parte activa de este rubro tan importante para la comunidad, en el que el esfuerzo humano es el motor que sostiene y proyecta el crecimiento.