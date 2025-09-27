Con la ayuda de una IA, el Gobierno busca agilizar los trámites de los emprendedores

MIA fue presentada hace unos días como el primer agente de inteligencia artificial (IA) del Estado argentino. La herramienta fue desarrollada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y se integra al chatbot oficial TINA, que ya facilita más de 600 trámites de 72 organismos públicos. MIA nació con la misión oficial de facilitar la vida a los emprendedores del país.