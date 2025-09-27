Con la ayuda de una IA, el Gobierno busca agilizar los trámites de los emprendedores

MIA fue presentada hace unos días como el primer agente de inteligencia artificial (IA) del Estado argentino. La herramienta fue desarrollada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y se integra al chatbot oficial TINA, que ya facilita más de 600 trámites de 72 organismos públicos. MIA nació con la misión oficial de facilitar la vida a los emprendedores del país.
La puesta en marcha de MIA busca transformar la interacción entre la ciudadanía y la administración pública. Según explicaron los funcionarios presentes, el objetivo es avanzar hacia un Estado más ágil, innovador y centrado en las necesidades de la población.
La presentación de la herramienta estuvo encabezada por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, acompañado por el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, César Gazzo Huck, y referentes del sector tecnológico.
Cómo funcionará MIA en la primera etapa
En esta primera fase, MIA está orientada a emprendedores, y a pequeñas y medianas empresas. Su función será agilizar la obtención de información; acelerar trámites de constitución de negocios y brindar orientación en procesos de exportación.
También ofrecerá asistencia a los usuarios de la aplicación Mi Argentina, que ya cuenta con 26 millones de personas registradas. De esta manera, el nuevo agente amplía el alcance de la plataforma y promete mejorar la experiencia en la resolución de gestiones cotidianas.
Uno de los puntos destacados es que MIA opera con inteligencia artificial generativa, lo que le permite mantener interacciones más naturales y personalizadas con cada usuario.
La tecnología detrás de MIA
Para su desarrollo, se eligió el modelo Llama 4 de Meta, un sistema de código abierto reconocido por su velocidad de procesamiento y bajo costo operativo. Su carácter open source garantiza transparencia, seguridad y capacidad de adaptación.
La base de conocimiento de MIA se compone exclusivamente de información oficial sobre trámites y servicios, lo que asegura que las respuestas sean confiables y ajustadas a la normativa vigente.
Los responsables del proyecto adelantaron que en los próximos meses se incorporarán nuevas funcionalidades para consolidar al agente como una herramienta de referencia en la digitalización estatal.
Aliados tecnológicos en el desarrollo
El proyecto fue posible gracias a la colaboración del Gobierno con Meta y la empresa Botmaker, especializada en soluciones de inteligencia artificial.
Desde Botmaker explicaron que la herramienta fue diseñada con foco en la seguridad de los datos y en la escalabilidad, lo que permitirá su adaptación a futuro en distintos servicios.
Dónde acceder al nuevo agente
MIA ya se encuentra disponible a través de distintos canales digitales del Estado. Los usuarios pueden interactuar con la herramienta mediante:
- TINA en WhatsApp, con el número +54 11 3910 1010.
- La aplicación Mi Argentina, disponible para dispositivos móviles.
- El portal oficial del Estado argentino: argentina.gob.ar