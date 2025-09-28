Fulbright y el Ministerio de Capital Humano becarán a investigadores del país

La Comisión Fulbright y el Ministerio de Capital Humano de la Nación becarán a investigadores argentinos en vías de doctorarse o que estén desarrollando proyectos de postdoctorado. El plazo para solicitar esta beca vence el 9 de octubre de 2025. Los beneficiarios realizarán estancias con fines científicos durante tres meses en los Estados Unidos.
Para esta convocatoria, se priorizará el interés en realizar la investigación en temas que se relacionen con alfabetización o con inteligencia artificial aplicada a la educación. Además, se dará preeminencia a aquellos profesionales con formación en ciencias exactas o naturales, o de disciplinas vinculadas a la educación y las humanidades, y que elijan realizar una investigación relacionada con la docencia, la educación o las humanidades.
El programa ofrece pasajes aéreos de ida y vuelta desde el lugar de origen hasta el de destino; estipendio mensual y cobertura de salud de emergencias. Cabe destacar que no se prevé asistencia económica para familiares de los becarios. El aporte total del Ministerio de Capital Humano, por todas las becas que se otorguen en esta convocatoria, será de USD 64.000, incluyendo costos de gestión.
Calendario del proceso de selección
El cronograma disponible en fulbright.edu.ar detalla las siguientes fechas:
- 9 de octubre: cierre del plazo de inscripción.
- 10 al 31 de octubre: evaluación y preselección de solicitudes.
- 3 al 7 de noviembre: comunicación de preseleccionados por correo electrónico.
- 10 al 14 de noviembre: entrevistas individuales obligatorias.
- 24 al 28 de noviembre: publicación de resultados finales.
Requisitos de la convocatoria
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener la nacionalidad argentina y domicilio permanente en el país.
- Contar con título de grado de al menos cuatro años de duración y promedio académico destacado.
- Acreditar desempeño como investigador en una institución académica o científica local.
- Presentar un proyecto de investigación que represente un aporte significativo a su disciplina.
- Demostrar dominio del inglés con puntajes mínimos en TOEFL, IELTS o Duolingo, o estudios en un país de habla inglesa desde 2020.
- Presentar una carta de invitación de la universidad estadounidense donde se realizará la investigación.
En el caso de aspirantes doctorales, se exige inscripción en un programa de doctorado, cinco años de experiencia en investigación, cursos completos y tesis en desarrollo, además de una carta de aval del director de tesis.
No podrán postularse argentinos con doble ciudadanía estadounidense, residentes permanentes en Estados Unidos ni quienes ya estén realizando programas de posgrado en ese país.
Cómo postularse
- Las inscripciones deben realizarse en línea antes del 9 de octubre de 2025 a las 23.59.
- Completar el formulario digital disponible en la página oficial de Fulbright (fulbright.edu.ar).
Enviar la documentación requerida escaneada en formato PDF por correo electrónico a posgrado.dncibecas@educacion.gob.ar con copia a award+investigacion@fulbright.com.ar
Colocar en el asunto del mail: Apellido, Nombre_Beca de Investigación corta_ME-FLB 2024-2025.
Toda la información detallada se encuentra en el reglamento de la convocatoria disponible en la web de Fulbright.
Una oportunidad académica internacional
El programa Fulbright es uno de los más reconocidos a nivel mundial por su aporte a la formación de profesionales en distintas disciplinas. Desde su creación, permitió a cientos de argentinos acceder a universidades de excelencia en Estados Unidos y luego aplicar ese conocimiento en proyectos locales. La edición 2025 da continuidad a ese objetivo, al ofrecer una experiencia de formación académica y cultural en uno de los sistemas universitarios más prestigiosos del mundo.