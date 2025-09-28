Fulbright y el Ministerio de Capital Humano becarán a investigadores del país

Para esta convocatoria, se priorizará el interés en realizar la investigación en temas que se relacionen con alfabetización o con inteligencia artificial aplicada a la educación. Además, se dará preeminencia a aquellos profesionales con formación en ciencias exactas o naturales, o de disciplinas vinculadas a la educación y las humanidades, y que elijan realizar una investigación relacionada con la docencia, la educación o las humanidades.