La pobreza bajó en Tucumán, pero persiste la desigualdad

Según dijo, la reducción registrada se vincula principalmente a la recuperación de ingresos y a la expansión de la Asignación Universal por Hijo, especialmente en los hogares de menor estrato social. “No es que la pobreza se haya solucionado, sino que algunos hogares pasaron por encima de la línea de la canasta básica, pero la pobreza estructural sigue presente”, explicó el especialista.