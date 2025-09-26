“La candidatura testimonial del gobernador no es transparente para el electorado”, dijo José Macome

El legislador José Macome se pronunció en contra de la licencia otorgada al gobernador Osvaldo Jaldo para dedicarse a la campaña electoral, y explicó que su negativa se fundamenta en la falta de transparencia que representa una candidatura testimonial.
“Me opuse porque le estamos dando una licencia para una candidatura testimonial. No es ilegal, pero no es transparente: no le da claridad al electorado sobre lo que va a elegir en octubre. Un gobernador que claramente no va a asumir como diputado es algo ilógico”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.
Macome cuestionó además lo que considera un exceso de centralidad en la figura de Jaldo. “Nadie quiere que crezca ni un aliado ni un rival, todo se concentra en una sola persona. Eso genera obediencia en su entorno y, al mismo tiempo, frena la renovación política que Tucumán necesita con urgencia en todos los espacios”, señaló.
El estado de la oposición
Respecto al panorama electoral, el legislador lamentó la división de la oposición, que según dijo se encuentra fragmentada en al menos seis sectores. “De esta manera se termina favoreciendo al oficialismo. Yo siempre traté de unir, hablé con todos, pero muchos dirigentes no mostraron interés. Eso genera una gran decepción, sobre todo en la dirigencia más joven que busca una alternativa real”.
En ese sentido, confirmó que está colaborando con la campaña de Roberto Sánchez. “Lo apoyo porque es coherente, transparente, tiene una gestión impecable en Concepción y ha representado con seriedad a Tucumán en el Congreso. A pesar de las diferencias, siempre actuó con honestidad y eso me representa”.
Opinión sobre el gobierno nacional
Macome también se refirió a la gestión de Javier Milei. “Quiero que le vaya bien, que el país se acomode, pero el presidente debe mejorar su forma de hacer política. No puede pelearse con todos. Yo mismo lo viví: se priorizaron los enfrentamientos y eso debilitó el armado. La política le pasó factura”.
Trabajo legislativo
En el plano provincial, destacó que impulsa proyectos relacionados con la lucha contra las falsas denuncias en el ámbito judicial, especialmente en casos de familia:
“Hoy una persona puede mentir frente a un juez sin consecuencias. Eso destruye familias y, lo más grave, afecta a los niños. Queremos que haya investigaciones serias, que no se corten vínculos sin pruebas y que se proteja también el valor de las denuncias reales, que pierden fuerza en un contexto lleno de mentiras”, explicó.