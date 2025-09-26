Un especialista advierte errores comunes antes de correr un 21k y explica cómo evitarlos

Los entrenamientos, en esos días, pueden limitarse a rodajes cortos de 20 o 30 minutos, o incluso a sesiones de movilidad y estiramientos. También es un momento ideal para recurrir a la fisioterapia: masajes de descarga, baños de contraste o rutinas de relajación que ayudan a liberar tensiones musculares y a oxigenar las piernas. “Se puede buscar hacer un poco de movilidad, un poco de estiramiento, algunos ejercicios más relajantes, sesiones de fisioterapia para hacer descargas previo a la competencia. Y bueno, tratar de descansar lo máximo para lo que es la carrera, llegar con toda la energía y con toda la disposición de las piernas frescas”, aconseja el entrenador.