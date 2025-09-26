“Téngalo presente en sus pensamientos y oraciones”: el desesperante momento de Hamilton por su mascota

El británico Lewis Hamilton atraviesa un momento de angustia fuera de las pistas. Más allá de la Fórmula 1, su máxima preocupación es la salud de Roscoe, su bulldog de 12 años y medio, que atraviesa un delicado cuadro de neumonía.
El siete veces campeón del mundo compartió la noticia en redes sociales y pidió apoyo a sus fanáticos. “Por favor, ténganlo en sus pensamientos y oraciones. Roscoe contrajo neumonía, fue internado y sedado, su corazón se detuvo pero lograron revivirlo. Ahora está en coma y mañana intentarán despertarlo” expresó, visiblemente conmocionado.
El posteo conmovió a millones de seguidores y hasta recibió un “me gusta” del argentino Franco Colapinto. El piloto británico aseguró que permanecerá junto a su mascota en todo momento, mientras esperan una evolución favorable.
Hamilton tiene un vínculo especial con Roscoe. El perro lo acompañó a numerosos Grandes Premios e incluso cuenta con acreditación oficial de la FIA y la FOM. En más de una ocasión, las cámaras lo captaron paseando por el paddock, transformándose en una presencia habitual en el mundo de la F1.
Una compañía inseparable
El piloto británico reconoció que su bulldog es parte fundamental de su vida y no dudó en pedir la ayuda de los fanáticos en este duro momento. La incógnita ahora es si Roscoe podrá superar el trance y seguir compartiendo con él las próximas carreras.