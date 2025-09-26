Secciones
Escándalo con Neymar en Brasil: lo acusan de ser adicto al whisky, al tabaco y de acostarse de madrugada

Un periodista lo señaló por hábitos dañinos y su entorno respondió con amenazas legales.

Hace 1 Hs

A ocho meses de su regreso al Santos, Neymar acumula polémicas. Entre lesiones constantes y la falta de confianza de Carlo Ancelotti en la selección de Brasil, ahora enfrenta graves acusaciones de un periodista.

Rodrigo Gomes, en FutebotecoTV, aseguró que Neymar tiene un estilo de vida poco profesional. “Está viciado con el whisky con energético, fuma narguile y se duerme a las 4 o 5 de la mañana” lanzó el comunicador, señalando hábitos que afectarían su rendimiento deportivo.

Según el periodista, esos comportamientos alteran incluso las rutinas de Santos. “Su costumbre de dormirse a la madrugada obliga al equipo a entrenarse a las diez u once de la mañana” sostuvo, asegurando que el plantel está molesto con esos privilegios. Todo esto ocurre mientras el club pelea por escapar del descenso, bajo el mando del argentino Juan Pablo Vojvoda.

Ante el revuelo, la empresa NR Sports —que maneja la carrera del futbolista y preside su padre— salió a responder con dureza. “Considerando las difamaciones y falsas declaraciones del señor Gomes, informamos que se están tomando medidas legales penales y civiles” comunicaron, advirtiendo que no tolerarán más ataques al jugador.

La defensa del entorno de Neymar

NR Sports afirmó que la difusión de noticias falsas no solo afecta la imagen del delantero, sino que también daña al periodismo serio. “Estas prácticas son poco éticas y constituyen conductas ilegales que no deben tolerarse” concluyó la agencia que lo representa.

