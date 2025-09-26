Escándalo con Neymar en Brasil: lo acusan de ser adicto al whisky, al tabaco y de acostarse de madrugada

Según el periodista, esos comportamientos alteran incluso las rutinas de Santos. “Su costumbre de dormirse a la madrugada obliga al equipo a entrenarse a las diez u once de la mañana” sostuvo, asegurando que el plantel está molesto con esos privilegios. Todo esto ocurre mientras el club pelea por escapar del descenso, bajo el mando del argentino Juan Pablo Vojvoda.