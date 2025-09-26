Herencia, goles y el sueño del Federal A: la historia del delantero tucumano que combina fútbol, trabajo y paternidad

“Empecé a jugar al fútbol cuando tenía 7 u 8 años”, recordó Nelson. La infancia lo encontró primero en las infantiles de Sportivo, y después en el CEF 18; en donde hizo todas las inferiores hasta que la adolescencia lo empujó a San Jorge, porque allí había un horizonte más grande que las categorías menores. Con apenas 16 años debutó en un plantel que lo llevaría a rozar una gesta. “Un equipo como lo era San Jorge, combinado con lo que uno ama hacer era algo único”, expresó. Aunque no llegó a disputar la recordada final ante Alvarado, vivió aquel proceso hasta el pentagonal, la antesala de la epopeya que Tucumán nunca olvidó.