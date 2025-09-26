La drástica decisión de Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

Jack Doohan disputó las primeras cinco fechas de la Fórmula 1 en 2025, hasta que Alpine decidió reemplazarlo por Franco Colapinto. Desde entonces, el australiano perdió protagonismo dentro de la escudería y en las últimas horas sorprendió a todos con una drástica decisión personal.
El piloto eliminó de su cuenta de Instagram la descripción que lo presentaba como “Fórmula 1 driver”, gesto que encendió rumores sobre su futuro. Este cambio llamó la atención porque en Europa aún lo mencionaban como posible candidato a recuperar su lugar el año próximo, mientras que la figura del argentino sigue creciendo con fuerza.
A pesar de esa modificación, en su perfil de X todavía mantiene la presentación anterior. En paralelo, Doohan se muestra muy activo compartiendo entrenamientos y salidas en bicicleta con amigos. La última vez que publicó algo relacionado a la F1 fue en mayo, cuando corrió en Miami y abandonó tras un toque con Liam Lawson.
Mientras tanto, en Alpine las miradas se posan en el segundo asiento de 2026. Pierre Gasly ya renovó hasta 2028, por lo que su lugar está asegurado. El asesor Flavio Briatore reveló que los dos candidatos son Colapinto y Paul Aron, y que la decisión final se anunciará entre octubre y noviembre.
El futuro inmediato de Colapinto
La categoría retomará la acción tras Azerbaiyán con el Gran Premio de Singapur, del 3 al 5 de octubre. Allí Colapinto intentará sostener su nivel y seguir convenciendo a Alpine de que él debe ser el compañero de Gasly en la próxima temporada.