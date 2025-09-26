Secciones
Agenda de TV del viernes: arranca la fecha de la Liga Profesional y en las ligas europeas

Bayern Múnich-Werder Bremen se enfrentan por la Bundesliga. Gimnasia y Tiro-Atlanta se cruzan por la Primera Nacional.

Agenda de TV del viernes: arranca la fecha de la Liga Profesional y en las ligas europeas
Hace 2 Hs

Ryder Cup de golf

13: Día #1 (ESPN 2)

Bundesliga de Alemania

15.20: Bayern Múnich-Werder Bremen (Disney+)

Premiership Rugby de Inglaterra

15.30: Harlequins-Bath Rugby (ESPN 4)

Ligue 1 de Francia

15.45: Estrasburgo-Olympique de Marsella (ESPN 3)

Liga de España

16: Girona-Espanyol (DSports)

Liga Profesional Argentina

19: Platense-San Martín de San Juan (ESPN Premium)

19: Banfield-Unión (TNT Sports)

21.15: Central Córdoba (SdE)-Tigre (ESPN Premium)

Boxeo

21: Axel Isla-Francisco Olguín (Fox Sports)

23: Jonathan Rojas-Ray Rojas (ESPN 2)

Primera Nacional

22: Gimnasia y Tiro-Atlanta (TyC Sports)

