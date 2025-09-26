Agenda de TV del viernes: arranca la fecha de la Liga Profesional y en las ligas europeas

Ryder Cup de golf
13: Día #1 (ESPN 2)
Bundesliga de Alemania
15.20: Bayern Múnich-Werder Bremen (Disney+)
Premiership Rugby de Inglaterra
15.30: Harlequins-Bath Rugby (ESPN 4)
Ligue 1 de Francia
15.45: Estrasburgo-Olympique de Marsella (ESPN 3)
Liga de España
16: Girona-Espanyol (DSports)
Liga Profesional Argentina
19: Platense-San Martín de San Juan (ESPN Premium)
19: Banfield-Unión (TNT Sports)
21.15: Central Córdoba (SdE)-Tigre (ESPN Premium)
Boxeo
21: Axel Isla-Francisco Olguín (Fox Sports)
23: Jonathan Rojas-Ray Rojas (ESPN 2)
Primera Nacional
22: Gimnasia y Tiro-Atlanta (TyC Sports)