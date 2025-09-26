Secciones
Descubrí el "pueblito fantasma" del norte que tiene una increíble cascada

Este lugar invita a sumergirse en un viaje en el tiempo y a disfrutar de la serenidad de su entorno natural.

Hace 3 Hs

Si estás planeando tus vacaciones o una escapada de fin de semana, te invitamos a descubrir un "pueblo fantasma" en el norte del país.  

A 300 kilómetros de la capital tucumana, en el sur de Salta, yace un rincón de la historia: Alemanía, un pequeño pueblo salteño, que vio la luz a principios del siglo XX debido a un monumental proyecto ferroviario que, lamentablemente, nunca llegó a concluirse.

Este lugarcito remoto de la vecina provincia tiene una historia que recuerda el ajetreo y la prosperidad seguida por el desolado silencio, que ahora resurge como un destino turístico repleto de encanto y naturaleza.

De sus 1500 habitantes que dicen que tuvo en los primeros años del siglo pasado, apenas 62 personas viven en casas construidas hace alrededor de un siglo. No hay señal telefónica ni internet, y el agua es recurso muy limitado, aislado.

Uno de los atractivos más notables es la imponente Cascada de Alemanía, con una caída de agua de 15 metros, rodeada de exuberante vegetación.

La historia de Alemanía, el pueblo “fantasma”

La historia de Alemanía se teje entre las décadas pasadas, cuando decenas de trabajadores llegaron para extender el Ramal C13 del ferrocarril, un ambicioso plan que buscaba unir la ciudad de Salta con el paso de San Francisco, en la frontera entre Chile y Argentina. En aquel entonces, la localidad se convirtió en un centro bullicioso con más de 1500 habitantes, con delegación policial, oficina de correos, y diversos comercios.

Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial cambió drásticamente su destino. Este conflicto bélico paralizó las labores ferroviarias, dejando el proyecto inconcluso y llevando a los habitantes a abandonar la región, convirtiendo a Alemanía en un pueblo fantasma.

Pasaron años, y casi se olvida este rincón remoto, hasta que el turismo lo rescató del olvido. Atravesada por la Ruta Nacional 38 y rodeada de paisajes fascinantes, Alemanía se convirtió en un punto clave en el recorrido turístico que permite explorar la majestuosa Quebrada de las Conchas y otros entornos de la reserva natural homónima.

Con gran esfuerzo, los residentes locales restauraron la vieja estación y reabrieron algunos comercios, buscando incrementar las visitas.

Cómo visitar la Cascada de Alemanía

Para alcanzar la cascada, los visitantes deben ingresar por la Finca Palacios, ubicada detrás de la Estación de Tren de Alemanía.

Una caminata de aproximadamente siete kilómetros siguiendo el cauce del río Las Conchas lleva a este maravilloso lugar. Atravesar el puente ferroviario y escalar algunas rocas forma parte de esta encantadora travesía, que termina en un rincón mágico que ofrece un merecido descanso en medio de la naturaleza.

Cómo llegar a Alemanía

Para los aventureros que deseen explorar Alemanía, el acceso se encuentra al suroeste de Salta, tomando la Ruta Nacional 68 y desviándose en el kilómetro 81 por un pequeño camino de tierra que cruza un viejo puente de hierro. En cuestión de minutos, los turistas podrán adentrarse en este tesoro norteño, que hoy en día acoge a menos de 10 familias.

Este pequeño y remoto pueblo de Salta no solo ofrece un viaje en el tiempo a su pasado ferroviario, sino que también regala una oportunidad para conectar con la naturaleza y descubrir la magia de su imponente cascada. Alemanía, un tesoro escondido en el Norte Argentino, aguarda a aquellos viajeros ansiosos por descubrir su encanto.

