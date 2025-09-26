Descubrí el "pueblito fantasma" del norte que tiene una increíble cascada

La historia de Alemanía, el pueblo “fantasma”

La historia de Alemanía se teje entre las décadas pasadas, cuando decenas de trabajadores llegaron para extender el Ramal C13 del ferrocarril, un ambicioso plan que buscaba unir la ciudad de Salta con el paso de San Francisco, en la frontera entre Chile y Argentina. En aquel entonces, la localidad se convirtió en un centro bullicioso con más de 1500 habitantes, con delegación policial, oficina de correos, y diversos comercios.