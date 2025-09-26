Secciones
SociedadActualidad

Misterioso hallazgo en un campo chaqueño: investigan un objeto que cayó del cielo

El equipo de la Sección Explosivos revisó el artefacto y determinó que no contenía material combustible ni representaba riesgos visibles.

Misterioso hallazgo en un campo chaqueño: investigan un objeto que cayó del cielo Misterioso hallazgo en un campo chaqueño: investigan un objeto que cayó del cielo
Hace 12 Min

Un extraño hallazgo generó conmoción en la provincia de Chaco. En un campo de la zona rural de Puerto Tirol fue encontrado un objeto metálico de grandes dimensiones que habría caído del cielo, lo que motivó la intervención de la policía y de los bomberos locales.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 en el ex Campo Rossi. Personal de la División Bomberos de Resistencia y de la Comisaría de Puerto Tirol acudió al lugar tras recibir el aviso de la presencia de un artefacto a unos 100 metros hacia el interior del predio.

Misterioso hallazgo en un campo chaqueño: investigan un objeto que cayó del cielo

Cómo era el objeto hallado

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de un cilindro de fibra de carbono de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro. La estructura presentaba un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro, además de una inscripción con número de serie.

El equipo de la Sección Explosivos revisó el artefacto y determinó que no contenía material combustible ni representaba riesgos visibles. A modo preventivo, se estableció un perímetro de seguridad de 30 metros en torno al hallazgo, mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia. Por sus características, no se descarta que pertenezca a la industria espacial..

Temas Chaco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
1

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Las otras batallas de Tucumán
2

Las otras batallas de Tucumán

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
3

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
5

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico
6

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Más Noticias
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Las otras batallas de Tucumán

Las otras batallas de Tucumán

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Comentarios