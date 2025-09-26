Misterioso hallazgo en un campo chaqueño: investigan un objeto que cayó del cielo

Un extraño hallazgo generó conmoción en la provincia de Chaco. En un campo de la zona rural de Puerto Tirol fue encontrado un objeto metálico de grandes dimensiones que habría caído del cielo, lo que motivó la intervención de la policía y de los bomberos locales.
El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 en el ex Campo Rossi. Personal de la División Bomberos de Resistencia y de la Comisaría de Puerto Tirol acudió al lugar tras recibir el aviso de la presencia de un artefacto a unos 100 metros hacia el interior del predio.
Cómo era el objeto hallado
Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de un cilindro de fibra de carbono de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro. La estructura presentaba un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro, además de una inscripción con número de serie.
El equipo de la Sección Explosivos revisó el artefacto y determinó que no contenía material combustible ni representaba riesgos visibles. A modo preventivo, se estableció un perímetro de seguridad de 30 metros en torno al hallazgo, mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia. Por sus características, no se descarta que pertenezca a la industria espacial..