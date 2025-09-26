Misterioso hallazgo en un campo chaqueño: investigan un objeto que cayó del cielo

Cómo era el objeto hallado

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de un cilindro de fibra de carbono de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro. La estructura presentaba un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro, además de una inscripción con número de serie.