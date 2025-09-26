Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a los padres por encubrimiento

El giro más impactante se produjo cuando, horas después, la madre regresó al hospital con un recién nacido, al confirmarse que se trataba del hijo de la niña. El bebé fue hallado en condiciones precarias, con signos vitales débiles y una temperatura corporal peligrosamente baja, tras haber permanecido desaparecido durante cerca de 20 horas. Fue ingresado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde lucha por su vida.