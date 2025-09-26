Secciones
Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a los padres por encubrimiento

En la vivienda, se secuestraron elementos que podrían ser cruciales para esclarecer los hechos.

Una profunda consternación sacudió a la comunidad de Juan José Castelli, en Chaco, tras descubrirse que una niña de tan solo 11 años fue víctima de abuso sexual y dio a luz a un bebé. Las autoridades han detenido a los padres de la menor, acusados de encubrimiento en este estremecedor caso.

La alarmante situación se reveló cuando la madre de la niña la llevó al Hospital Bicentenario debido a un sangrado. Inicialmente, los médicos sospecharon un aborto incompleto producto de un posible abuso, tras constatar lesiones compatibles con un parto reciente durante un examen.

La Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, fue notificada de inmediato, se inició una investigación que incluyó el allanamiento del domicilio familiar. En la vivienda, se secuestraron elementos que podrían ser cruciales para esclarecer los hechos, como sábanas y prendas con manchas que serán analizadas.

El giro más impactante se produjo cuando, horas después, la madre regresó al hospital con un recién nacido, al confirmarse que se trataba del hijo de la niña. El bebé fue hallado en condiciones precarias, con signos vitales débiles y una temperatura corporal peligrosamente baja, tras haber permanecido desaparecido durante cerca de 20 horas. Fue ingresado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde lucha por su vida.

Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía ordenó la detención de la madre de la víctima, identificada como G.S., y de su pareja, E.S., de 36 años, bajo la acusación de encubrimiento.

La niña permanece internada en el área de Obstetricia, mientras que el bebé recibe atención en Neonatología. Ambos se encuentran bajo custodia policial para garantizar su seguridad. La investigación, caratulada como "supuesto abuso sexual", involucra a la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli. 

