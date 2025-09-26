Secciones
Rituales con azúcar: dónde ponerla en tu casa para atraer suerte y abundancia

Desde la más remota antiguedad, el azúcar se considera un elemento de buena fortuna y tiene un potente significado espiritual.

Hace 1 Hs

Una variedad de productos que utilizamos para cocinar también sirven para realizar rituales que ayudan a atraer la abundancia, la buena suerte y la prosperidad a nuestras vidas. Laurel, canela, limón, sal... Todos han sido considerados, a lo largo de la historia, como elementos con un fuerte poder místico y simbólico. Y hay uno que no puede faltar: el azúcar.

Históricamente, fue utilizada en rituales para el amor y la prosperidad. Tanto así, que se cree que sólo pasarse azúcar por todo el cuerpo luego de la ducha nos ayuda a atraer la buena fortuna y protegernos de las malas energías que nos rodean.

El azúcar tiene, entonces, un carácter simbólico que lo convierte en un componente dulce capaz de atraer riqueza, energía positiva, buena suerte, prosperidad y abundancia.

Feng Shui: dónde dejar el azúcar para atraer la buena suerte

Colocar azúcar en ciertos lugares de la casa es, para el Feng Shui, un ritual efectivo para atraer la buena suerte y la prosperidad, destacan en Clara.es. Veamos, entonces cuáles son estos lugares.

Mesa de luz o mesa de noche. Colocar un poco de azúcar en la mesa de luz o en un lugar del dormitorio manifiesta nuestra intención de atraer sueños positivos, tranquilidad y bienestar.

Esquina sureste de la casa. En la filosofía del Feng Shui, la esquina sureste del hogar se asocia tradicionalmente con la riqueza y la prosperidad. Colocar azúcar en esta área nos ayuda a simbolizar la intención de atraer abundancia financiera y oportunidades prósperas a tu vida, explican en el sitio mencionado.

Área de plantas. Si tenemos plantas en casa, colocar azúcar cerca de ellas simboliza crecimiento y abundancia. Es que las plantas representan vitalidad y renovación, y el azúcar podría actuar como un recordatorio para seguir buscando nuestros propios objetivos y aspiraciones.

Comentarios