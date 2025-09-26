Rituales con azúcar: dónde ponerla en tu casa para atraer suerte y abundancia

Feng Shui: dónde dejar el azúcar para atraer la buena suerte

Colocar azúcar en ciertos lugares de la casa es, para el Feng Shui, un ritual efectivo para atraer la buena suerte y la prosperidad, destacan en Clara.es. Veamos, entonces cuáles son estos lugares.



Mesa de luz o mesa de noche. Colocar un poco de azúcar en la mesa de luz o en un lugar del dormitorio manifiesta nuestra intención de atraer sueños positivos, tranquilidad y bienestar.



Esquina sureste de la casa. En la filosofía del Feng Shui, la esquina sureste del hogar se asocia tradicionalmente con la riqueza y la prosperidad. Colocar azúcar en esta área nos ayuda a simbolizar la intención de atraer abundancia financiera y oportunidades prósperas a tu vida, explican en el sitio mencionado.