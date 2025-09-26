Secciones
Test de personalidad: qué dice la teoría del dedo anular sobre tu carácter

Un reto que es furor en las redes sociales. ¿Cuál de las tres opciones se parece a tu mano?

Hace 1 Hs

El uso de las manos es un importante indicador del lenguaje corporal, sin embargo, los dedos también tienen significados que las personas descubren realizando diversos test de personalidad. En esta oportunidad, un nuevo reto que mide la altura de los dedos índice y anular puede revelar si sos protector, agresivo o sensible.

Algunos especialistas del Centro Médico Howard Hughes, en Estados Unidos, ahondaron en lo que se conoce como "teoría del dedo anular". Esta última se basa en qué puede decir su longitud de la forma de ser de cada persona. La base de esta teoría se basa en si éste es más corto o largo que el índice.

Qué dicen tus dedos de vos y de tu forma de ser

Observa la imagen y elige la opción que más se asemeje a tu mano.

Las resultados

Dedo anular más corto que el índice: Esta persona sabe lo que quiere y la determinación lo define. Suelen ser bastante prolíficas y expertas en su campo de actividades, siempre dispuestos a ayudar a sus amigos. Además, se los destaca por su rol de protector, por lo cual se los asocia mucho al rol de madre.

Dedo anular más largo que el índice: La curiosidad es el rasgo que caracteriza a la persona cuyo dedo anular es más largo que el índice. Aunque suelen poseer inteligencia y sabiduría, a veces el afán por competir se puede transformar en agresividad.

Dedo anular y dedo índice del mismo largo: Aquellos cuyos dedos no tengan diferencia de longitud suelen esquivar el conflicto o poner paños fríos en el asunto. Organizados y sumamente calmados, estos individuos también son caracterizados por su fidelidad y la apreciación a los afectos, aunque también pueden ser muy sensibles.

