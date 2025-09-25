Solo queda un argentino en la Copa Libertadores: Estudiantes fue eliminado por Flamengo en los penales

La noche en UNO tuvo todos los condimentos de un partido de Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Flamengo en la vuelta de los cuartos de final, igualó la serie en el global y llevó la definición a los penales. Sin embargo, en la tanda el arquero argentino Agustín Rossi se vistió de héroe, tapó dos disparos y selló la clasificación del equipo brasileño a semifinales, donde se medirá con Racing.