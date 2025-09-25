Solo queda un argentino en la Copa Libertadores: Estudiantes fue eliminado por Flamengo en los penales

La noche en UNO tuvo todos los condimentos de un partido de Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Flamengo en la vuelta de los cuartos de final, igualó la serie en el global y llevó la definición a los penales. Sin embargo, en la tanda el arquero argentino Agustín Rossi se vistió de héroe, tapó dos disparos y selló la clasificación del equipo brasileño a semifinales, donde se medirá con Racing.
El “Pincha” había salido decidido a revertir la historia y lo consiguió antes del descanso. A los 47 minutos del primer tiempo, Gastón Benedetti conectó una volea espectacular de zurda y clavó la pelota en el ángulo para encender la ilusión albirroja. El estadio explotó con el 1-0 que equilibraba el marcador global tras el 2-1 sufrido en el Maracaná.
En el complemento, Benedetti volvió a gritar, pero su doblete fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada en el inicio de la jugada. Estudiantes siguió insistiendo, pero no logró quebrar nuevamente a Rossi, por lo que la serie se definió desde el punto de penal.
En la definición, Flamengo fue infalible: Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira convirtieron sus remates. Por el lado del “Pincha”, José Sosa y Edwuin Cetré cumplieron, pero Benedetti y Santiago Ascacíbar se toparon con Rossi. El ex Boca adivinó y tapó ambos disparos, decretando el 4-2 en la serie desde los doce pasos y la clasificación del “Mengao”.
Un cruce con Racing en el horizonte
Con esta victoria, Flamengo se instaló en las semifinales de la Libertadores, donde enfrentará a Racing, el único representante argentino que sigue en pie en el torneo. El primer duelo será en Brasil, la semana del 20 de octubre, y la revancha se jugará siete días más tarde en Avellaneda.
Estudiantes, en cambio, se despidió de la competencia con la frente en alto. Volvió a mostrar su carácter copero y estuvo a un paso de otra hazaña, pero la tanda de penales y la figura de Rossi le cerraron la puerta del sueño continental.