El "hombre en llamas" vuelve a manejar un Fórmula 1 tras sobrevivir al accidente que paralizó al mundo en 2020

El 29 de noviembre de 2020 quedó marcado a fuego en la memoria del automovilismo. La imagen del Haas partido en dos y envuelto en llamas tras el choque de Romain Grosjean en la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin estremeció al mundo. El piloto francés logró escapar milagrosamente de esa bola de fuego, con quemaduras en sus manos y pies, y se convirtió en símbolo de la efectividad del halo y los avances en seguridad de la Fórmula 1. Cinco años después, volverá a subirse a un monoplaza de la Máxima.
Este viernes, en el circuito de Mugello (Italia), Grosjean conducirá un Haas VF-23 dentro del programa Testing of Previous Cars (TPC). No se trata de un regreso oficial a la competencia, pero si de una jornada única de pruebas con fuerte carga simbólica. El francés de 39 años reencontrará a viejos compañeros de equipo, entre ellos Ayao Komatsu, su exingeniero de carrera y hoy jefe de Haas, quien estará a su lado en la pista como lo hizo durante su etapa en Lotus y luego en la escudería estadounidense.
“Decir que estoy emocionado por volver a ponerme al volante de un coche de Fórmula 1 sería quedarse corto. Pasaron casi cinco años, pero regresar y hacerlo con mi antiguo equipo es realmente especial”, expresó Grosjean, agradecido con Gene Haas y Komatsu por la invitación.
La jornada tendrá además un detalle íntimo: Grosjean usará el casco diseñado por sus hijos para lo que debía ser su última carrera en Abu Dhabi 2020, frustrada por el accidente. Ese casco, que permaneció guardado desde entonces, finalmente tendrá su estreno en un Fórmula 1.
El recuerdo imborrable de Bahréin
El accidente de 2020 cambió para siempre la vida del francés. Su Haas se estrelló contra las barreras a más de 220 km/h tras un toque con Daniil Kvyat, se partió en dos y se incendió de inmediato. El impacto fue de 56 G y mantuvo a Grosjean atrapado durante 28 segundos hasta que logró escapar por sus propios medios. “Pensé en mis hijos y supe que no podían perder a su padre ese día”, recordó tiempo después.
A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain— Formula 1 (@F1) November 29, 2020
We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP ð§ð #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw
La escena de su salida de las llamas, caminando hacia la ambulancia, quedó grabada en la memoria de la F1. “Quería mostrar que estaba bien, sobre todo por mi familia”, contó en entrevistas posteriores.
Tras aquel episodio, Grosjean dejó la Fórmula 1 y continuó su carrera en la IndyCar, donde logró podios y poles. En 2024 se convirtió en piloto reserva de Prema. Sin embargo, esta vuelta simbólica con Haas le permitirá reescribir la última página de su historia con la Máxima.