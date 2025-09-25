El "hombre en llamas" vuelve a manejar un Fórmula 1 tras sobrevivir al accidente que paralizó al mundo en 2020

El 29 de noviembre de 2020 quedó marcado a fuego en la memoria del automovilismo. La imagen del Haas partido en dos y envuelto en llamas tras el choque de Romain Grosjean en la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin estremeció al mundo. El piloto francés logró escapar milagrosamente de esa bola de fuego, con quemaduras en sus manos y pies, y se convirtió en símbolo de la efectividad del halo y los avances en seguridad de la Fórmula 1. Cinco años después, volverá a subirse a un monoplaza de la Máxima.