Secciones
DeportesMotores

El "hombre en llamas" vuelve a manejar un Fórmula 1 tras sobrevivir al accidente que paralizó al mundo en 2020

Cinco años después del dramático Gran Premio de Bahréin, Romain Grosjean se reencontrará con Haas en un test especial en Mugello.

EL MILAGRO. La imagen de Grosjean saliendo de las llamas en Bahréin recorrió el mundo y quedó grabada en la historia de la Fórmula 1. EL MILAGRO. La imagen de Grosjean saliendo de las llamas en Bahréin recorrió el mundo y quedó grabada en la historia de la Fórmula 1.
Hace 18 Min

El 29 de noviembre de 2020 quedó marcado a fuego en la memoria del automovilismo. La imagen del Haas partido en dos y envuelto en llamas tras el choque de Romain Grosjean en la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin estremeció al mundo. El piloto francés logró escapar milagrosamente de esa bola de fuego, con quemaduras en sus manos y pies, y se convirtió en símbolo de la efectividad del halo y los avances en seguridad de la Fórmula 1. Cinco años después, volverá a subirse a un monoplaza de la Máxima.

Este viernes, en el circuito de Mugello (Italia), Grosjean conducirá un Haas VF-23 dentro del programa Testing of Previous Cars (TPC). No se trata de un regreso oficial a la competencia, pero si de una jornada única de pruebas con fuerte carga simbólica. El francés de 39 años reencontrará a viejos compañeros de equipo, entre ellos Ayao Komatsu, su exingeniero de carrera y hoy jefe de Haas, quien estará a su lado en la pista como lo hizo durante su etapa en Lotus y luego en la escudería estadounidense.

EL REGRESO. Cinco años después del accidente, el francés volverá a subirse a un Fórmula 1 con Haas en Mugello. EL REGRESO. Cinco años después del accidente, el francés volverá a subirse a un Fórmula 1 con Haas en Mugello.

“Decir que estoy emocionado por volver a ponerme al volante de un coche de Fórmula 1 sería quedarse corto. Pasaron casi cinco años, pero regresar y hacerlo con mi antiguo equipo es realmente especial”, expresó Grosjean, agradecido con Gene Haas y Komatsu por la invitación.

La jornada tendrá además un detalle íntimo: Grosjean usará el casco diseñado por sus hijos para lo que debía ser su última carrera en Abu Dhabi 2020, frustrada por el accidente. Ese casco, que permaneció guardado desde entonces, finalmente tendrá su estreno en un Fórmula 1.

El recuerdo imborrable de Bahréin

El accidente de 2020 cambió para siempre la vida del francés. Su Haas se estrelló contra las barreras a más de 220 km/h tras un toque con Daniil Kvyat, se partió en dos y se incendió de inmediato. El impacto fue de 56 G y mantuvo a Grosjean atrapado durante 28 segundos hasta que logró escapar por sus propios medios. “Pensé en mis hijos y supe que no podían perder a su padre ese día”, recordó tiempo después.

La escena de su salida de las llamas, caminando hacia la ambulancia, quedó grabada en la memoria de la F1. “Quería mostrar que estaba bien, sobre todo por mi familia”, contó en entrevistas posteriores.

EL IMPACTO. Así quedó el monoplaza de Grosjean tras chocar a más de 220 km/h en la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin 2020. EL IMPACTO. Así quedó el monoplaza de Grosjean tras chocar a más de 220 km/h en la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin 2020.

Tras aquel episodio, Grosjean dejó la Fórmula 1 y continuó su carrera en la IndyCar, donde logró podios y poles. En 2024 se convirtió en piloto reserva de Prema. Sin embargo, esta vuelta simbólica con Haas le permitirá reescribir la última página de su historia con la Máxima.

Temas Estados Unidos de AméricaRomain GrosjeanFórmula 1Bahrein
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
3

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
4

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
San Martín se juega todo en La Ciudadela y Campodónico analiza variantes para devolverle la ilusión a los hinchas

San Martín se juega todo en La Ciudadela y Campodónico analiza variantes para devolverle la ilusión a los hinchas

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Comentarios