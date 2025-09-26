Cartas de lectores: contra la ciclovía

Me parece totalmente indigno e irresponsable la tan promocionada ciclovía de la ciudad de San Miguel al Cadillal. Quiero creer que el grupo de bikers lobbystas y el legislador José Cano saben que los $15.000 millones presupuestados no crecerán de los árboles ni los pagara ningún político de su bolsillo, sino que saldrán de los tan castigados contribuyentes tucumanos, muchos de los cuales no andamos en bicis ni nos interesa viajar al Cadillal sobre ellas. ¿A qué mente maestra se le ocurrió que una autopista de alta velocidad deba convivir con ciclistas? Tenemos el Palacio de los Deportes, todo el parque 9 de julio y diversos espacios verdes en la provincia que no interrumpen rutas importantes para el disfrute de los bikers. Si quieren ir al Cadillal que usen automóviles o en su defecto los colectivos interurbanos como hacemos la mayoría de los tucumanos racionales. De ultima será más barato para los tucumanos y más sano para los ciclistas que estos instalen bicicletas fijas en sus casas, sin ofender’.