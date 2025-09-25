Secciones
EspectáculosFamosos

El apoyo de Anna del Boca a su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

El juicio, cargado de exposición mediática, duró casi diez años y afectó tanto la vida personal como profesional de la reconocida actriz.

El apoyo de Anna del Boca a su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón
Hace 1 Hs

Andrea del Boca fue absuelta tras casi diez años de proceso judicial por el financiamiento de la novela Mamá Corazón. Su hija, Anna Chiara, celebró el fallo con un fuerte mensaje de apoyo en redes sociales.

Andrea del Boca, absuelta tras una década de juicio

Este jueves 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N.º 7 absolvió a Andrea del Boca en la causa judicial por el financiamiento de la novela Mamá Corazón. La ficción, producida con fondos públicos a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en 2015, nunca fue emitida.

El juicio investigaba un presunto esquema irregular de contratación y manejo de fondos. El proceso, cargado de exposición mediática, duró casi diez años y afectó tanto la vida personal como profesional de la reconocida actriz.

El mensaje de Anna Chiara en apoyo a su madre

Tras conocerse el fallo, Anna Chiara del Boca compartió en Instagram una serie de publicaciones en las que celebró la absolución de su madre.

Entre sus palabras más resonantes escribió:

“No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta. La evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total absolución”.

La joven también compartió una foto de su abuelo, Nicolás del Boca, junto a velas, como símbolo de homenaje. “Me voy a asegurar de que este legado esté tan vivo como él lo está en mí. Toca brindar con mamá, que se lo recontra merece”, expresó.

La reacción de Andrea del Boca

Andrea del Boca también utilizó sus redes sociales para transmitir su alivio tras el veredicto:

“Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia. El TOCF N° 7 otorgó mi absolución”.

En su mensaje, agradeció a su hija, a familiares, amigos, fans y abogados por el acompañamiento durante el proceso. Además, dedicó unas sentidas palabras a su padre: “Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”.

Un fallo con impacto político y cultural

La causa involucraba también a exfuncionarios del INCAA y de la UNSAM, que resultaron igualmente absueltos. Entre ellos se encontraban las ex presidentas del INCAA, Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 25 de noviembre, según informaron los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

Temas Andrea Del Boca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
3

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
4

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y está en manos de Dios

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

¿Cuándo se sabrá si Belén, de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Comentarios