El apoyo de Anna del Boca a su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

Andrea del Boca fue absuelta tras casi diez años de proceso judicial por el financiamiento de la novela Mamá Corazón. Su hija, Anna Chiara, celebró el fallo con un fuerte mensaje de apoyo en redes sociales.
Andrea del Boca, absuelta tras una década de juicio
Este jueves 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N.º 7 absolvió a Andrea del Boca en la causa judicial por el financiamiento de la novela Mamá Corazón. La ficción, producida con fondos públicos a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en 2015, nunca fue emitida.
El juicio investigaba un presunto esquema irregular de contratación y manejo de fondos. El proceso, cargado de exposición mediática, duró casi diez años y afectó tanto la vida personal como profesional de la reconocida actriz.
El mensaje de Anna Chiara en apoyo a su madre
Tras conocerse el fallo, Anna Chiara del Boca compartió en Instagram una serie de publicaciones en las que celebró la absolución de su madre.
Entre sus palabras más resonantes escribió:
“No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta. La evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total absolución”.
La joven también compartió una foto de su abuelo, Nicolás del Boca, junto a velas, como símbolo de homenaje. “Me voy a asegurar de que este legado esté tan vivo como él lo está en mí. Toca brindar con mamá, que se lo recontra merece”, expresó.
La reacción de Andrea del Boca
Andrea del Boca también utilizó sus redes sociales para transmitir su alivio tras el veredicto:
“Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia. El TOCF N° 7 otorgó mi absolución”.
En su mensaje, agradeció a su hija, a familiares, amigos, fans y abogados por el acompañamiento durante el proceso. Además, dedicó unas sentidas palabras a su padre: “Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”.
Un fallo con impacto político y cultural
La causa involucraba también a exfuncionarios del INCAA y de la UNSAM, que resultaron igualmente absueltos. Entre ellos se encontraban las ex presidentas del INCAA, Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso.
Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 25 de noviembre, según informaron los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.