Cinco desayunos antiinflamatorios que deshinchan y sacian

Si buscás ideas saludables, antiinflamatorias y saciantes, para desayunos, existen opciones fáciles de preparar que ayudan a deshinchar la panza, aportan energía y mantienen la saciedad durante toda la mañana.
La clave está en elegir pan integral 100%, proteínas de calidad, grasas saludables y vegetales ricos en nutrientes. Acá tenés cinco propuestas que podés sumar a tu rutina diaria.
1. Porridge de avena con manzana y nueces
Un clásico nutritivo que regula el tránsito intestinal, ayuda a controlar el peso, reduce el colesterol y aporta energía sostenida.
Ingredientes:
½ taza de copos de avena integral
1 taza de leche vegetal sin azúcar
½ manzana en cubitos
1 cucharada de nueces picadas
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de semillas de chía
Preparación:
Cocinar la avena con la leche vegetal a fuego lento hasta que espese. Agregar la manzana, las nueces y la canela. Servir en un bol y espolvorear con chía.
Para beber: un jugo de limón con jengibre o una infusión, ambos con efecto digestivo y antiinflamatorio.
2. Tostadas de aguacate con huevo y tomate
Las tostadas siguen siendo un clásico, pero con un giro saludable. El aguacate aporta grasas buenas, el huevo proteínas de calidad, y el tomate antioxidantes.
Ingredientes:
1 rebanada de pan integral
½ aguacate pisado
1 huevo (revuelto, duro o poché)
1 tomate en rodajas
Sal marina y pimienta
Preparación:
Tostar el pan, cubrir con aguacate, rodajas de tomate y el huevo. Condimentar.
Para beber: acompañar con una taza de té verde, rico en antioxidantes que aceleran el metabolismo.
3. Batido verde con matcha
Ideal para quienes prefieren algo rápido y fresco. Este batido combina vegetales de hoja verde, proteínas y el poder energético del té matcha.
Ingredientes:
1 taza de leche vegetal
½ taza de yogur griego sin azúcar
1 banana (mejor congelada)
½ taza de espinacas
½ taza de kale (col rizada)
1 cucharada de mantequilla de almendras
½ cucharadita de matcha en polvo
Canela y esencia de vainilla
Preparación:
Llevar todo a la licuadora hasta obtener una mezcla cremosa.
4. Pudding de açaí con kéfir de cabra
El açaí es un súper alimento rico en antioxidantes y grasas saludables. El kéfir aporta probióticos que cuidan la salud digestiva.
Ingredientes:
1 vaso de kéfir de cabra
½ taza de leche vegetal
2 cucharadas de semillas de chía
1 cucharada de açaí en polvo
Frutos rojos congelados
Preparación:
Mezclar el açaí con la leche y la chía. Dejar hidratar media hora (o preparar la noche anterior). Servir con kéfir y frutos rojos.
5. Tortilla de atún con cúrcuma latte
El huevo y el atún juntos hacen una comida rica en proteínas y muy saciante. Sumado a un cúrcuma latte, se convierte en un desayuno potente contra la inflamación.
Cúrcuma latte:
Calentar una taza de leche de almendras o coco, agregar 1 cucharadita de cúrcuma, 1 cucharadita de aceite de coco, una pizca de pimienta negra (activa la curcumina) y canela al gusto.
Un desayuno que cuida la salud
Incorporar estos desayunos antiinflamatorios en tu rutina es una manera simple de reducir la hinchazón abdominal, ganar energía y mejorar la digestión. No hace falta renunciar al desayuno: se trata de elegir mejor qué ponemos en el plato.