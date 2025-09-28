Secciones
Cinco desayunos antiinflamatorios que deshinchan y sacian

El desayuno puede ser mucho más que café con medialunas.

Hace 1 Hs

Si buscás ideas saludables, antiinflamatorias y saciantes, para desayunos, existen opciones fáciles de preparar que ayudan a deshinchar la panza, aportan energía y mantienen la saciedad durante toda la mañana.

La clave está en elegir pan integral 100%, proteínas de calidad, grasas saludables y vegetales ricos en nutrientes. Acá tenés cinco propuestas que podés sumar a tu rutina diaria.

1. Porridge de avena con manzana y nueces

Un clásico nutritivo que regula el tránsito intestinal, ayuda a controlar el peso, reduce el colesterol y aporta energía sostenida.

Ingredientes:

½ taza de copos de avena integral

1 taza de leche vegetal sin azúcar

½ manzana en cubitos

1 cucharada de nueces picadas

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de semillas de chía

Preparación:

Cocinar la avena con la leche vegetal a fuego lento hasta que espese. Agregar la manzana, las nueces y la canela. Servir en un bol y espolvorear con chía.

Para beber: un jugo de limón con jengibre o una infusión, ambos con efecto digestivo y antiinflamatorio.

2. Tostadas de aguacate con huevo y tomate

Las tostadas siguen siendo un clásico, pero con un giro saludable. El aguacate aporta grasas buenas, el huevo proteínas de calidad, y el tomate antioxidantes.

Ingredientes:

1 rebanada de pan integral

½ aguacate pisado

1 huevo (revuelto, duro o poché)

1 tomate en rodajas

Sal marina y pimienta

Preparación:

Tostar el pan, cubrir con aguacate, rodajas de tomate y el huevo. Condimentar.

Para beber: acompañar con una taza de té verde, rico en antioxidantes que aceleran el metabolismo.

3. Batido verde con matcha

Ideal para quienes prefieren algo rápido y fresco. Este batido combina vegetales de hoja verde, proteínas y el poder energético del té matcha.

Ingredientes:

1 taza de leche vegetal

½ taza de yogur griego sin azúcar

1 banana (mejor congelada)

½ taza de espinacas

½ taza de kale (col rizada)

1 cucharada de mantequilla de almendras

½ cucharadita de matcha en polvo

Canela y esencia de vainilla

Preparación:

Llevar todo a la licuadora hasta obtener una mezcla cremosa.

4. Pudding de açaí con kéfir de cabra

El açaí es un súper alimento rico en antioxidantes y grasas saludables. El kéfir aporta probióticos que cuidan la salud digestiva.

Ingredientes:

1 vaso de kéfir de cabra

½ taza de leche vegetal

2 cucharadas de semillas de chía

1 cucharada de açaí en polvo

Frutos rojos congelados

Preparación:

Mezclar el açaí con la leche y la chía. Dejar hidratar media hora (o preparar la noche anterior). Servir con kéfir y frutos rojos.

5. Tortilla de atún con cúrcuma latte

El huevo y el atún juntos hacen una comida rica en proteínas y muy saciante. Sumado a un cúrcuma latte, se convierte en un desayuno potente contra la inflamación.

Cúrcuma latte:

Calentar una taza de leche de almendras o coco, agregar 1 cucharadita de cúrcuma, 1 cucharadita de aceite de coco, una pizca de pimienta negra (activa la curcumina) y canela al gusto.

Un desayuno que cuida la salud

Incorporar estos desayunos antiinflamatorios en tu rutina es una manera simple de reducir la hinchazón abdominal, ganar energía y mejorar la digestión. No hace falta renunciar al desayuno: se trata de elegir mejor qué ponemos en el plato.

