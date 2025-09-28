Así es la lujosa mansión de Ivana, la primera esposa de Donald Trump en Manhattan

Desde su ingreso al mercado en noviembre de 2022, la residencia no logró encontrar comprador, incluso tras varias reducciones de su precio original de U$S26,5 millones. En junio de 2024, el precio se ajustó a U$S19,5 millones, un reflejo de la necesidad de adaptarse a las condiciones del mercado de lujo, aunque el ajuste no ha sido suficiente para atraer a posibles interesados, consignó La Nación.