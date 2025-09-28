Secciones
Qué hacer este domingo 28 de septiembre en San Miguel de Tucumán
Luck Ra se presentará en Tucumán Luck Ra se presentará en Tucumán (Foto: Diario La Voz)
Hace 1 Hs

El domingo 28 de septiembre la capital tucumana vivirá una jornada marcada por la Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo, además de actividades culturales y ferias.

  • 10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel, Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
  • 14 a 00 - Todas las Ferias Municipales se suman a la Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo de Tucumán (avenida Irineo Leguisamo 800). Participan las Ferias Gourmet, de Artesanos, de Emprendedores, Paseo Gastronómico y Feria Quinto Centenario.
  • 16 - Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo. Shows en vivo de Luck Ra, La Konga, La Wai Fai, Las Cuatro Cuerdas, Los Avelinos 3G y otros artistas locales. Entrada gratuita. Acceso al predio desde las 14. Entradas en fiestadelaciudad.smt.gob.ar o en forma presencial en el Palacio Municipal (9 de Julio 570) y el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1550).
  • 16 a 21 - Feria Manantial Sur, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
  • 19.30 - Función gratuita del espectáculo multimedia 4D “Batalla de Tucumán - Los Decididos de la Patria” en el Lago San Miguel. Se suspende por lluvia.
  • 20 - Última función de “Yiya, el musical” en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Entrada general $26.000. Disponibles en boletería desde las 17 o en entradas.smt.gob.ar.

