Qué hacer este domingo 28 de septiembre en San Miguel de Tucumán

El domingo 28 de septiembre la capital tucumana vivirá una jornada marcada por la Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo, además de actividades culturales y ferias.
- 10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel, Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
- 14 a 00 - Todas las Ferias Municipales se suman a la Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo de Tucumán (avenida Irineo Leguisamo 800). Participan las Ferias Gourmet, de Artesanos, de Emprendedores, Paseo Gastronómico y Feria Quinto Centenario.
- 16 - Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo. Shows en vivo de Luck Ra, La Konga, La Wai Fai, Las Cuatro Cuerdas, Los Avelinos 3G y otros artistas locales. Entrada gratuita. Acceso al predio desde las 14. Entradas en fiestadelaciudad.smt.gob.ar o en forma presencial en el Palacio Municipal (9 de Julio 570) y el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1550).
- 16 a 21 - Feria Manantial Sur, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
- 19.30 - Función gratuita del espectáculo multimedia 4D “Batalla de Tucumán - Los Decididos de la Patria” en el Lago San Miguel. Se suspende por lluvia.
- 20 - Última función de “Yiya, el musical” en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Entrada general $26.000. Disponibles en boletería desde las 17 o en entradas.smt.gob.ar.