Club San Jorge crece en Tucumán
10 mil suscriptores del NOA son atendidos desde el Centro de Atención a Clientes Tucumán.
Hace 5 Hs

La empresa Club San Jorge sigue presente en nuestra provincia con sus planes de Capitalización y Ahorro aprobados por la Inspección General de Justicia de la Nación. A través de dicho sistema, acompaña a miles de personas en toda la Argentina brindando la posibilidad de llegar al vehículo 0km., moto o concretar otros proyectos.

Adjudicados

A lo largo de tres décadas, Club San Jorge cuenta una importante cantidad de suscriptores activos y cientos de adjudicados en muchos puntos de la provincia. Se destacan San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Juan Bautista Alberdi, Monteros, Tafí Viejo, Bella Vista, Concepción.

Lázaro, de El Chañar, adjudicó con solo 3 cuotas.

La increíble historia de Fátima Romina

Fátima Romina Portugal es una docente de San Miguel de Tucumán. Vivió una historia muy especial con Club San Jorge. Adjudicó 2 vehículos 0 km.

En 2009 un Fiat Uno y en julio de este año un VW Polo Track.

Al recibir su segundo vehículo, se emocionó y recordó cómo conoció a la empresa.

Presencia nacional

Desde hace 30 años, Club San Jorge administra planes de Capitalización y Ahorro, comercializados a través de las Agencias Mercantiles distribuidas en toda la Argentina.

Está presente en todo el país y asesora a sus suscriptores con un equipo especializado.

Su red está conformada por:

Casa Central en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rivadavia 640.

Casa Matriz en San Jorge, provincia de Santa Fe, Av. San Martín 399.

Además, cuenta con Centros de Atención a Clientes propios en diferentes provincias. Entre ellos, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en pleno centro con sus oficinas en Laprida 123; desde allí se atienden a más de 10 mil suscriptores del Noroeste Argentino.

Todas las semanas, los camiones de Club San Jorge parten desde su Casa Matriz para entregar 0km.

Respaldo centenario

Cuenta con el respaldo institucional de más de 113 años de trayectoria de Club Atlético San Jorge, lo que otorga solidez y confianza.

Ese respaldo se refleja en:

* + de 40 mil suscriptores

* + de 20 mil adjudicados

* 70 Agentes Mercantiles

* 300 Productores Asesores Independientes

Los suscriptores destacan la transparencia, el cumplimiento y la atención personalizada.

Esta nota es de acceso libre.
